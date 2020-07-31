Выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Украинцы получат один дополнительный выходной в августе, так как будут праздновать День независимости 24 августа.

В августе 2020 31 день, поэтому наши граждане будут работать 20 дней и получат 11 выходных дней.

Выходные августе 2020

1-2 августа;

8-9 августа;

15-16 августа;

22-23 августа;

24 августа;

29-30 августа.

Праздники в августе

2 августа: День воздушных сил ВС Украины

8 августа: День войск связи

9 августа: День работников ветеринарной медицины, День строителя

15 августа: День археолога

19 августа: День пасечника

23 августа: День флага Украины

24 августа: День независимости Украины

28 августа — День авиации Украины

29 августа — День дальнобойщика

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Дополнительные выходные в июле

Украинцы не получили дополнительных выходных в июле 2020, потому что в этом месяце не было больших или государственных праздников.

28 июля отмечался День крещения Киевской Руси-Украины.

В июле 2020 граждане работали 23 дня и 8 дней отдыхали.