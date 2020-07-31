Выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Украинцы получат один дополнительный выходной в августе, так как будут праздновать День независимости 24 августа.
В августе 2020 31 день, поэтому наши граждане будут работать 20 дней и получат 11 выходных дней.
Выходные августе 2020
- 1-2 августа;
- 8-9 августа;
- 15-16 августа;
- 22-23 августа;
- 24 августа;
- 29-30 августа.
Праздники в августе
- 2 августа: День воздушных сил ВС Украины
- 8 августа: День войск связи
- 9 августа: День работников ветеринарной медицины, День строителя
- 15 августа: День археолога
- 19 августа: День пасечника
- 23 августа: День флага Украины
- 24 августа: День независимости Украины
- 28 августа — День авиации Украины
- 29 августа — День дальнобойщика
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Дополнительные выходные в июле
Украинцы не получили дополнительных выходных в июле 2020, потому что в этом месяце не было больших или государственных праздников.
28 июля отмечался День крещения Киевской Руси-Украины.
В июле 2020 граждане работали 23 дня и 8 дней отдыхали.