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Факты / Украина / Общество

Выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Украинцы получат один дополнительный выходной в августе, так как будут праздновать День независимости 24 августа.

В августе 2020 31 день, поэтому наши граждане будут работать 20 дней и получат 11 выходных дней.

Выходные августе 2020

  • 1-2 августа;
  • 8-9 августа;
  • 15-16 августа;
  • 22-23 августа;
  • 24 августа;
  • 29-30 августа.

Праздники в августе

  • 2 августа: День воздушных сил ВС Украины
  • 8 августа: День войск связи
  • 9 августа: День работников ветеринарной медицины, День строителя
  • 15 августа: День археолога
  • 19 августа: День пасечника
  • 23 августа: День флага Украины
  • 24 августа: День независимости Украины
  • 28 августа — День авиации Украины
  • 29 августа — День дальнобойщика

Читайте: Выходные в 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные в августе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Дополнительные выходные в июле

Украинцы не получили дополнительных выходных в июле 2020, потому что в этом месяце не было больших или государственных праздников.

28 июля отмечался День крещения Киевской Руси-Украины.

В июле 2020 граждане работали 23 дня и 8 дней отдыхали.

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