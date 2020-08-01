Регистрация электронного кабинета абитуриента — пошаговая инструкция

В рамках вступительной кампании 2020, необходимо подать заявление в ВУЗ, а для этого нужно зарегистрировать электронный кабинет абитуриента.

Прием заявлений начнется с 13 августа и продлится до 22 августа. Те, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО, смогут подать документы до 16 августа.

Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента — пошаговая инструкция от Фактов ICTV.

Шаг 1.

Первое, что нужно, это зайти на сайт по этой ссылке. Там вам откроется вот такое окно. Есть два варианта, выбираем нужный:

Поступление с сертификатом ВНО — предусмотрено для абитуриентов, которые регистрируются с документами о ПЗСО и сертификатом ВНО;

Поступление с сертификатом ЕВИ/ЕФВВ — предусмотрено для абитуриентов, которые регистрируются с дипломом бакалавра, специалиста, магистра.

Шаг 2.

В специальной форме указать следующие данные:

действующий адрес электронной почты абитуриента;

номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;

серия и номер аттестата о полном среднем образовании;

средний балл приложения к аттестату по 12-ти бальной шкале.

После регистрации на указанный почтовый ящик придет письмо со ссылкой для активации. Для входа в личный кабинет абитуриента используйте свои логин и пароль. В случае, если не получается войти в свой кабинет, а загружается главная страница, очистите историю и кэш браузера.

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Шаг 3.

После успешного входа в электронный кабинет поступающий сможет ознакомиться с конкурсными предложениями от ВУЗов, а также добавить свои личные данные:

номер телефона;

цветное фото 3х4;

сканкопию приложения к аттестату;

документы, предоставляющие льготы.

Из-за коронавируса и карантина вступительную кампанию 2020 в Украине перенесли на август. По информации МОН, приказ подписали 4 мая 2020 года.