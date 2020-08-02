Личный состав Воздушных сил Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский вспомнил о воздушном асе времен Второй мировой войны Иване Кожедубе и призвал равняться на него.

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— Быть летчиком — это ежедневно с достоинством выполнять важные и ответственные задачи. Быть летчиком — это день и ночь защищать воздушные границы нашего государства. Быть летчиком — это быть гордостью нации, — отметил президент.

Также Зеленский призвал почтить память павших военнослужащих Воздушных сил.

День воздушных сил

День Воздушных сил ВСУ отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. В этом году празднование пришлось на 2 августа.

Дата была основана в 2007 году указом президента Виктора Ющенко.

В ВС ВСУ проходит службу 45 тыс. человек. Штаб расположен в Виннице.