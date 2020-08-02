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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 2 августа в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 1 112 человек. Всего в стране уже 72 168 случаев заражения.

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15:46 - 02 августа

Украина активно ведет переговоры по поставкам вакцины от коронавируса сразу, как только она появится на мировом рынке.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на воскресном брифинге.

— Мы достаточно активно проводим политику относительно договоренности о поставках вакцин в Украину, как только они появятся, со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись и могут изготовить в ближайшее время вакцину, — сказал он.

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15:18 - 02 августа

Местные власти могут лишь усиливать карантин. Отменять ограничения они могут, только если есть разрешение Кабмина.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 2 августа.

— Законодательство не предусматривает, чтобы местные органы могут смягчать карантин, — отметил министр.

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14:38 - 02 августа

23 новых случая заболевания Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сейчас болеет 219 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 625 человека, летальных случаев — 5.

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14:02 - 02 августа

Вследствие Covid-19 умер руководитель Старосамборского центра первичной медицинской помощи Василий Савенко.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

По состоянию на утро 2 августа во Львовской области зафиксировано 112 новых случаев коронавируса, пять смертей и 18 выздоровлений.

Всего с начала эпидемии в области зафиксировано 9 783 случая коронавируса.

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11:28 - 02 августа

Общей показатель летальности от Covid-19 в Украине составляет 2,4%.

Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

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09:43 - 02 августа

Коронавирус в Киеве по состоянию на 2 августа зафиксировано у 8 452 людей. За минувшие сутки инфицированы еще 110 человек.

Ни один человек не умер от осложнений Covid-19 за последние 24 часа.

Всего от коронавируса в столице умерли уже 134 человека.

За время эпидемии победили болезнь 2 994 жителя столицы. Сейчас болеют 5 324 человека.

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09:11 - 02 августа

По состоянию на 2 августа в Украине зафиксировали 72 168 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 112 человек.

За прошедшие сутки 16 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 1 725 жертвах коронавируса.

235 граждан победили болезнь за сутки. За время эпидемии выздоровели от коронавируса 39 543 человека.

Болеют сейчас 30 900 украинцев.

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22:42 - 01 августа

В Черновицкой области подтверждено еще 97 новых случаев заражения коронавирусjv. Общее количество инфицированных составляет 6 061.

Уже 4 584 больных выздоровели от заболевания.

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20:53 - 01 августа

В оккупированном Крыму за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 37 человек.

Всего на полуострове зарегистрирован 1 241 случай заболевания, выздоровели за весь период 917 человек, 15 пациентов умерли.

В Севастополе коронавирусом заболели 344 человека, выздоровели 283 пациента, 9 больных умерли.

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18:30 - 01 августа
Тернополь пока не будет усиливать карантин

Городской совет Тернополя 3 августа соберется на внеочередную сессию, чтобы решить, законно ли было включать город в красную зону.

Поэтому с понедельника предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме.

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