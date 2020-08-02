Карантин 2 августа: что происходит в Украине

В Украине пятый день диагностируют более тысячи новых заражений коронавируса в сутки. В то же время в Минздраве заявляют, что местные власти не могут ослаблять карантин, это может делать только Кабинет министров.

2 августа в Украине зафиксировали 72 168 случаев Covid-19, за минувшие сутки 1 112 человек.

Болеют сейчас 30 900 украинцев.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Общый показатель летальности от Covid-19 в Украине составляет 2,4%.

Коронавирус в Киеве

В Киеве карантин в сутки зафиксировали в 110 киевлян. Всего зафиксировали 8 452 случая коронавируса.

Карантин в Украине

Во Львовской области от коронавируса умер начальник Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Василий Савенко.

Украина имеет договоренности о поставках вакцины от Covid-19 почти с каждой компанией, ее разрабатывает и может изготовить в ближайшее время.

В оккупированном Крыму скрывают количество больных коронавирусом. Об этом заявляют в Крымской правозащитной группе.

В МВД заявили, что представители местной власти в регионах, попавших в красную зону, будут нести ответственность за каждую смерть от коронавируса, если откажутся усиливать карантинные мероприятия.

В частности, в Луцке отказываются останавливать работу транспорта.

Ослабление карантина

Местные власти могут лишь усиливать карантин. Отменять ограничения они могут, только если есть разрешение Кабмина.

В Украине с 1 августа начали действовать новые правила адаптивного карантина. Страну разделили на четыре зоны.