Коронавирус в Киеве: за сутки зафиксировано 110 новых случаев

Коронавирус в Киеве по состоянию на 2 августа зафиксирован у 8 452 людей. За минувшие сутки инфицированы еще 110 человек.

Ни один человек не умер от осложнений Covid-19 за последние 24 часа.

Всего от коронавируса в столице умерли уже 134 человека.

Среди заболевших шестеро детей:

57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет и две девочки — 15 и 16 лет;

47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет и четверо мальчиков от 3 до 11 лет.

За время эпидемии победили болезнь 2 994 жителя столицы. Сейчас болеют 5 324 человека.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 20. В Дарницком районе заболели 19 человек, в Соломенском районе — 13 новых случаев.

Коронавирус в Украине

За сутки коронавирус в Украине по состоянию на 2 августа подтвердили у 1 112 человек. Всего за время эпидемии зафиксировали 72 168 случаев Covid-19.

За сутки умерли 16 человек, в общем зафиксировано 1 725 летальных случаев.