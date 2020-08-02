Погода на 2 августа 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 2 августа будет умеренно теплой, но с осадками в некоторых областях.

В частности, на западе страны синоптики прогнозируют +23-25 ​​днем, а ночью столбики термометров опустятся до +12.

В центральных и северных регионах днем ​​ожидается до +25, а ночью +11-13. Дождливо будет в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

На востоке страны температура воздуха будет колебаться в пределах +23-25. Осадки прогнозируют в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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На юге страны температура воздуха днем ​​составит +26, а ночью — 13-16 выше нуля.

В Киеве 2 августа будет облачно, столбики термометров днем ​​покажут +21-23, а ночью — 12-14 выше нуля.

В целом погода в августе в первой половине месяца будет жаркой. Температура будет колебаться в пределах +28-34 без существенных осадков.

Похолодание синоптики обещают с 18-20 августа, когда циклон принесет дожди и грозы.