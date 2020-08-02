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Факты / Украина

В Украине еще 1 112 человек заразились коронавирусом за сутки

По состоянию на 2 августа в Украине зафиксировали 72 168 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 112 человек.

За прошедшие сутки 16 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 1 725 жертвах коронавируса.

235 граждан победили болезнь за сутки. За время эпидемии выздоровели от коронавируса 39 543 человека.

Болеют сейчас 30 900 украинцев.

По состоянию на утро 2 августа медики получили 1 163 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 125 239 сообщений о подозрении.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ивано-Франковской (115) и Львовской (112) областях, а также в Киеве (110).

На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 2 790 случаев;
  • Волынская область — 3 888 случаев;
  • Днепропетровская область — 1421 случай;
  • Донецкая область — 898 случаев;
  • Житомирская область — 1 921 случай;
  • Закарпатская область — 5 267 случаев;
  • Запорожская область — 823 случая;
  • Ивано-Франковская область — 4 795 случаев;
  • Кировоградская область — 710 случаев;
  • г. Киев — 8 452 случая;
  • Киевская область — 3 823 случая;
  • Львовская область — 9 783 случая;
  • Луганская область — 128 случаев;
  • Николаевская область — 621 случай;
  • Одесская область — 3 414 случаев;
  • Полтавская область — 459 случаев;
  • Ровенская область — 6 195 случаев;
  • Сумская область — 529 случаев;
  • Тернопольская область — 3 086 случаев;
  • Харьковская область — 3 862 случая;
  • Херсонская область — 230 случаев;
  • Хмельницкая область — 1 180 случаев;
  • Черновицкая область — 6 061 случай;
  • Черкасская область — 949 случаев;
  • Черниговская область — 883 случая.

Больше всего выздоровело в Черновицкой (63) и Ровенской (52) областях, но 10 из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления.

На стационарном лечении находится 4 625 человек, из них 128 человек подключены к аппарату ИВЛ.

Всего в госпитализации нуждались 18 307 человек, подключения к аппарату ИВЛ — 534 пациента.

Летальность в стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Заболевание было подтверждено у 5 072 детей и 8 755 медиков, из них 6 426 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 12 403 образцов методом ПЦР. Всего проведено 1 058 383 ПЦР-исследования.

По состоянию на 1 августа в Украине было зафиксировано 1 172 случая коронавируса. Умерло за сутки 16 человек, выписаны — 556.

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