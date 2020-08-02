По состоянию на 2 августа в Украине зафиксировали 72 168 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 112 человек.
За прошедшие сутки 16 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 1 725 жертвах коронавируса.
235 граждан победили болезнь за сутки. За время эпидемии выздоровели от коронавируса 39 543 человека.
Болеют сейчас 30 900 украинцев.
По состоянию на утро 2 августа медики получили 1 163 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 125 239 сообщений о подозрении.
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Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ивано-Франковской (115) и Львовской (112) областях, а также в Киеве (110).
На данный момент коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 2 790 случаев;
- Волынская область — 3 888 случаев;
- Днепропетровская область — 1421 случай;
- Донецкая область — 898 случаев;
- Житомирская область — 1 921 случай;
- Закарпатская область — 5 267 случаев;
- Запорожская область — 823 случая;
- Ивано-Франковская область — 4 795 случаев;
- Кировоградская область — 710 случаев;
- г. Киев — 8 452 случая;
- Киевская область — 3 823 случая;
- Львовская область — 9 783 случая;
- Луганская область — 128 случаев;
- Николаевская область — 621 случай;
- Одесская область — 3 414 случаев;
- Полтавская область — 459 случаев;
- Ровенская область — 6 195 случаев;
- Сумская область — 529 случаев;
- Тернопольская область — 3 086 случаев;
- Харьковская область — 3 862 случая;
- Херсонская область — 230 случаев;
- Хмельницкая область — 1 180 случаев;
- Черновицкая область — 6 061 случай;
- Черкасская область — 949 случаев;
- Черниговская область — 883 случая.
Больше всего выздоровело в Черновицкой (63) и Ровенской (52) областях, но 10 из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления.
На стационарном лечении находится 4 625 человек, из них 128 человек подключены к аппарату ИВЛ.
Всего в госпитализации нуждались 18 307 человек, подключения к аппарату ИВЛ — 534 пациента.
Летальность в стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.
Заболевание было подтверждено у 5 072 детей и 8 755 медиков, из них 6 426 медработников выздоровели.
За сутки исследовано 12 403 образцов методом ПЦР. Всего проведено 1 058 383 ПЦР-исследования.
По состоянию на 1 августа в Украине было зафиксировано 1 172 случая коронавируса. Умерло за сутки 16 человек, выписаны — 556.