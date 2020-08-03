Коронавирус в Украине 3 августа 2020: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в Украине 3 августа подтвердили у 990 человек. Всего зафиксировали 73 158 случаев Covid-19.

Из них 1 722 человека умерли, за сутки 13.

39 642 пациент выздоровел, за сутки 333.

Всего в Украине проведено 1 067 006 тестирований методом ПЦР.

Коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 2 815 случаев;

Волынская область — 3 949 случаев;

Днепропетровская область — 1 438 случаев;

Донецкая область — 898 случаев;

Житомирская область — 1 948 случаев;

Закарпатская область — 5 318 случаев;

Запорожская область — 846 случаев;

Ивано-Франковская область — 4 914 случаев;

Кировоградская область — 711 случаев;

г. Киев — 8 554 случая;

Киевская область — 3 845 случаев;

Львовская область — 9 921 случай;

Луганская область — 128 случаев;

Николаевская область-642 случая;

Одесская область — 3 482 случая;

Полтавская область — 459 случаев;

Ровенская область — 6 270 случаев;

Сумская область — 541 случай;

Тернопольская область — 3 113 случаев;

Харьковская область — 3 950 случаев;

Херсонская область — 230 случаев;

Хмельницкая область — 1 189 случаев;

Черновицкая область — 6 143 случая;

Черкасская область — 954 случая;

Черниговская область — 900 случаев.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Киев — 22,21%;

Львов — 21,08%;

Ивано-Франковск — 20,29%;

Винница — 17,16%;

Ужгород — 16,0%.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Статистика коронавируса в Украине 2 августа

Согласно статистике коронавируса в Украине 2 августа заболевание зафиксировали у 72 168 человек. Суточный прирост составил 1 112 пациентов.

От осложнений Covid-19 умерли 1 725 человек, а вылечились 39 543.

Наибольшее количество новых случаев 2 августа было зарегистрировано в Ивано-Франковской (115) и Львовской (112) областях, а также в Киеве (110).