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Факты / Украина

990 за сутки: количество больных Covid-19 в Украине снижается

Коронавирус в Украине 3 августа подтвердили у 990 человек. Всего зафиксировали 73 158 случаев Covid-19.

Из них 1 722 человека умерли, за сутки 13.

39 642 пациент выздоровел, за сутки 333.

Всего в Украине проведено 1 067 006 тестирований методом ПЦР.

Коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 2 815 случаев;
  • Волынская область — 3 949 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 438 случаев;
  • Донецкая область — 898 случаев;
  • Житомирская область — 1 948 случаев;
  • Закарпатская область — 5 318 случаев;
  • Запорожская область — 846 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 4 914 случаев;
  • Кировоградская область — 711 случаев;
  • г. Киев — 8 554 случая;
  • Киевская область — 3 845 случаев;
  • Львовская область — 9 921 случай;
  • Луганская область — 128 случаев;
  • Николаевская область-642 случая;
  • Одесская область — 3 482 случая;
  • Полтавская область — 459 случаев;
  • Ровенская область — 6 270 случаев;
  • Сумская область — 541 случай;
  • Тернопольская область — 3 113 случаев;
  • Харьковская область — 3 950 случаев;
  • Херсонская область — 230 случаев;
  • Хмельницкая область — 1 189 случаев;
  • Черновицкая область — 6 143 случая;
  • Черкасская область — 954 случая;
  • Черниговская область — 900 случаев.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Киев — 22,21%;
  • Львов — 21,08%;
  • Ивано-Франковск — 20,29%;
  • Винница — 17,16%;
  • Ужгород — 16,0%.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Коронавирус в Украине 3 августа 2020: оперативная статистика МОЗ

Статистика коронавируса в Украине 2 августа

Согласно статистике коронавируса в Украине 2 августа заболевание зафиксировали у 72 168 человек. Суточный прирост составил 1 112 пациентов.

От осложнений Covid-19 умерли 1 725 человек, а вылечились 39 543.

Наибольшее количество новых случаев 2 августа было зарегистрировано в Ивано-Франковской (115) и Львовской (112) областях, а также в Киеве (110).

Фото: Dreamstime

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