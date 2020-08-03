Коронавирус в Украине 3 августа 2020: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в Украине 3 августа подтвердили у 990 человек. Всего зафиксировали 73 158 случаев Covid-19.
Из них 1 722 человека умерли, за сутки 13.
39 642 пациент выздоровел, за сутки 333.
Всего в Украине проведено 1 067 006 тестирований методом ПЦР.
Коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 2 815 случаев;
- Волынская область — 3 949 случаев;
- Днепропетровская область — 1 438 случаев;
- Донецкая область — 898 случаев;
- Житомирская область — 1 948 случаев;
- Закарпатская область — 5 318 случаев;
- Запорожская область — 846 случаев;
- Ивано-Франковская область — 4 914 случаев;
- Кировоградская область — 711 случаев;
- г. Киев — 8 554 случая;
- Киевская область — 3 845 случаев;
- Львовская область — 9 921 случай;
- Луганская область — 128 случаев;
- Николаевская область-642 случая;
- Одесская область — 3 482 случая;
- Полтавская область — 459 случаев;
- Ровенская область — 6 270 случаев;
- Сумская область — 541 случай;
- Тернопольская область — 3 113 случаев;
- Харьковская область — 3 950 случаев;
- Херсонская область — 230 случаев;
- Хмельницкая область — 1 189 случаев;
- Черновицкая область — 6 143 случая;
- Черкасская область — 954 случая;
- Черниговская область — 900 случаев.
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Киев — 22,21%;
- Львов — 21,08%;
- Ивано-Франковск — 20,29%;
- Винница — 17,16%;
- Ужгород — 16,0%.
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Статистика коронавируса в Украине 2 августа
Согласно статистике коронавируса в Украине 2 августа заболевание зафиксировали у 72 168 человек. Суточный прирост составил 1 112 пациентов.
От осложнений Covid-19 умерли 1 725 человек, а вылечились 39 543.
Наибольшее количество новых случаев 2 августа было зарегистрировано в Ивано-Франковской (115) и Львовской (112) областях, а также в Киеве (110).