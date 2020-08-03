Агрессия на уровне государства: Минобороны ответило на угрозы РФ вооружить боевиков

Россия за время войны против Украины перебросила на оккупированный Донбасс 480 танков и более 900 бронированных машин.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины относительно угроз Москвы на счет поставок оружия на Донбасс в случае, если Киев получит военную помощь от США.

В Минобороны добавили, что на территории нашего государства находится около 450 пушек и гаубиц, около 300 минометов, около 210 реактивных систем залпового огня, которые передала боевикам Россия.

Украина также знает, о переброске на Донбасс около 700 средств противовоздушной обороны и около 450 противотанковых средств.

— Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства, — говорится в сообщении Минобороны.

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Военная помощь США и угрозы России

31 июля государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что США поддерживают проект закона об увеличении поставок Украине летальных вооружений.

Согласно законопроекту, американские сенаторы предлагают заложить в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год $300 млн на военную помощь Украине.

В Госдуме РФ заявили о намерении вооружить боевиков на Донбассе, если США выделят Украине военную помощь.

Фото: Министерство обороны России