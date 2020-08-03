Захват банка БЦ Леонардо довольно отличается от недавних событий в Луцке с захватом автобуса.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала юрист Анна Маляр.

Она добавила, что несмотря на это, полиция должна проверить возможную связь между двумя террористами.

— Он (Сухроб Каримов — Ред.) ни был настроен столь агрессивно, как луцкий террорист, пойдя на уступки довольно быстро: отпустил заложников, не стал стрелять сразу.

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Анна Маляр заметила, что правоохранителям стоит проверить возможность диверсии, поскольку в Украине продолжается война, а подозреваемый является гражданином другого государства.

Эксперт обратила внимание на его осанку и манеру разговора, когда Каримов выходил в прямой эфир.

Также она добавила, что людям, которые оказываются перед выбором «жизнь или смерть”, присущее чувство напряженности и взволнованности.

— Человек вовсе не была напряженным: он получал удовольствие от количества привлеченного внимания.

Задержание Сухроб Каримова, который днем 3 августа захватил банк БЦ Леонардо, произошло в результате проведения СБУ спецоперации Бумеранг.

По данным МВД, мужчина 1988 года рождения является гражданином Узбекистана.

Захватив помещение банка, Каримов утверждал, что в его сумке взрывчатка, которая может сдетонировать даже после его смерти.