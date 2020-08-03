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Факты / Украина

Хотел убить Елизавету II и Путина: что писал в соцсетях Сухроб Каримов

Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который захватил банк в БЦ Леонардо в Киеве, в социальных сетях призывал к джихаду.

За три дня до захвата, Каримов писал в сети: Объявляю джихад, убей неверного. Убей всех, кого только знаешь. Начни с Кадырова. Убей Путина.

Об этом он заявлял в социальной сети Facebook, а вот в запрещенной в Украине ВКонтакте он не появлялся с 2016 года. Последние посты там — это фото с женой и ребенком.

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Также в Facebook он публиковал фото с работы. Известно, что мужчина работал барменом.

  • Захват банка в Киве – что постил Сухроб Каримов в соцсетях
  • Захват банка в Киве – что постил Сухроб Каримов в соцсетях
  • Захват банка в Киве – что постил Сухроб Каримов в соцсетях
  • Захват банка в Киве – что постил Сухроб Каримов в соцсетях
  • Захват банка в Киве – что постил Сухроб Каримов в соцсетях
  • Захват банка в Киве – что постил Сухроб Каримов в соцсетях
  • Захват банка в Киве – что постил Сухроб Каримов в соцсетях
  • Захват банка в Киве – что постил Сухроб Каримов в соцсетях
Хотел убить Елизавету II и Путина: что писал в соцсетях Сухроб Каримов / 4 фотографии

Захват банка в Киеве

В Киеве утром 3 августа Сухроб Каримов захватил банк. Мужчина зашел в Универсал банк в бизнес-центре Леонардо и начал угрожать подорвать взрывчатку. Людям он позволил покинуть помещение.

Затем стало известно, что террорист — 32-летний уроженец Узбекистана Сухроб Каримов. Он имел вид на жительство в Украине.

После его требования, представители СМИ смогли с ним поговорить. Около 14.50 сотрудники СБУ провели задержание Каримова.

Ему грозит наказание по ст. 208 (Терроризм) УК Украины.

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