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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 3 августа в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 990 человек. Всего в стране уже 73 158 случаев заражения.

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09:35 - 03 августа

В Киеве коронавирусом за минувшие сутки заболели еще 102 человека. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 3 августа составляет 8 554.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 135 больных, за прошедшие сутки один человек. С начала эпидемии побороли заболевание и выздоровели 2 994 пациента.

По состоянию на 3 августа количество активных больных в столице составляет 5 425.

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09:35 - 03 августа

Коронавирус в Украине 3 августа подтвердили у 990 человек. Всего зафиксировали 73 158 случаев Covid-19.

Из них 1 722 человека умерли, за сутки 13.

39 642 пациент выздоровел, за сутки 333.

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22:02 - 02 августа

В Ровенской области по состоянию на вечер 2 августа зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусом, в тоже время выздоровели за день 11 пациентов.

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19:34 - 02 августа

Представители местной власти в регионах, попавших в красную зону, будут нести ответственность за каждую смерть от коронавируса, если откажутся усиливать карантинные мероприятия, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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17:34 - 02 августа

Луцкий горсовет 3 августа соберется на внеочередную сессию из-за решения Кабмина по усилению карантина в областном центре. Об этом сообщил советник мэра города Игорь Полищук.

По его данным, депутаты рассмотрят проект решения о том, что отнесение Луцка к красной зоне противоречит Конституции.

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15:46 - 02 августа

Украина активно ведет переговоры по поставкам вакцины от коронавируса сразу, как только она появится на мировом рынке.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на воскресном брифинге.

— Мы достаточно активно проводим политику относительно договоренности о поставках вакцин в Украину, как только они появятся, со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись и могут изготовить в ближайшее время вакцину, — сказал он.

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15:18 - 02 августа

Местные власти могут лишь усиливать карантин. Отменять ограничения они могут, только если есть разрешение Кабмина.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 2 августа.

— Законодательство не предусматривает, чтобы местные органы могут смягчать карантин, — отметил министр.

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14:38 - 02 августа

23 новых случая заболевания Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сейчас болеет 219 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 625 человека, летальных случаев — 5.

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14:02 - 02 августа

Вследствие Covid-19 умер руководитель Старосамборского центра первичной медицинской помощи Василий Савенко.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

По состоянию на утро 2 августа во Львовской области зафиксировано 112 новых случаев коронавируса, пять смертей и 18 выздоровлений.

Всего с начала эпидемии в области зафиксировано 9 783 случая коронавируса.

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11:28 - 02 августа

Общей показатель летальности от Covid-19 в Украине составляет 2,4%.

Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

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