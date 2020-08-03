Кока-Кола запускает первую кампанию с начала карантина — #ВідкритіНібиВперше

После длительной паузы всех маркетинговых активностей, мы возвращаемся с диалогом об открытости, оптимизме и умение ценить важные мелочи в новой реальности. Кампанию открывает манифест об изменениях от британского поэта-декламатора George The Poet.

В апреле компания Кока-Кола временно приостановила все запланированные маркетинговые активности во всем мире и направила свои ресурсы на поддержку сообществ.

С помощью грантов The Coca-Cola Foundation компания вместе со своими партнерами-боттлерами обязалась перечислить более $100 млн по всему миру местным неправительственным организациям, которые помогают бороться с Covid-19. В Украине при содействии Общества Красного Креста компания помогла закупить оборудование для шести больниц в различных регионах страны, которые были активно вовлечены в лечение пациентов с Covid-19. Также мы обеспечили больницы водой — более 100 тыс. бутылок напитков для врачей и пациентов.

Жизнь продолжается, и осознание того, что мир уже никогда не будет жить по старым правилам, отражается и в маркетинговой активности брендов. Поэтому с конца июля Кока-Кола запустилакампанию #ВідкритіНібиВперше и этим обозначила период новых культурных и социальных изменений. Кампания начинается с манифеста от британского поэта-декламатора George The Poet специально для Кока-Кола.

George the Poet (Джордж Мпанге) — британский поэт-декламатор, подкастер, автор нескольких поэтических сборников и музыкальных альбомов. В 2019 году он получил награду British Podcast Awards в номинации Подкаст года.

Этот манифест провозглашает перспективы новых возможностей, которые появились в условиях карантина, и призывает всех нас быть открытыми будто впервые и ценить все, что нас окружает. George в своем манифесте побуждает быть открытыми к изменениям, смотреть на вещи с новой точки зрения и находить потенциал в этой новой реальности.

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Кампания #ВідкритіНібиВперше будет иметь много проявлений в течение года, среди которых — поддержка отелей, кафе и ресторанов, которые являются очагами общения в местных сообществах и которые сейчас восстанавливают свой бизнес. Таким образом Кока-Кола помогает индустрии гостеприимства сообщить: Мы снова открыты и ждем вас.

В Украине эти инициативы направлены на поддержку партнеров в сфере HoReCa:

помощь креативными решениями;

образовательный курс в партнерстве с EdEra для расширения возможностей HoReCa через знания по новой нормы — новой реальности, в которой мы теперь живем;

видео оптимизма — истории партнеров HoReCa, живущих в новой норме.

Всемирная кампания #ВідкритіНібиВперше (#openlikeneverbefore) имеет цель создать новое социальное поле, в котором люди будут говорить о том, как открытость к новому сможет изменить различные аспекты их жизни к лучшему.

Напомним, ранее мы писали, что Красный Крест Украины вместе с Coca-Cola помогает медучреждениям бороться с Covid-19.

Источник: Coca-Cola Украина