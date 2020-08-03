Карантин 3 августа: что происходит в Украине

В Украине вступили новые правила карантина и разделение страны на четыре зоны. Через это разделение начали ”бунтовать” городские власти Луцка и Тернополя, которые попали в красную зону Минздрава.
3 августа коронавирус подтвердили в 990 человек. Всего зафиксировали 73 158 случаев Covid-19.
В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 217 человек. Заболел один военный.
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В то же время вырос показатель заболеваемости коронавирусом. Сейчас показатель составляет 82,8 человека на 100 тыс. населения.
Коронавирус в Киеве
В Киеве коронавирусом за минувшие сутки заболели еще 102 человека. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 3 августа составил 8 554.
Продолжают фиксировать случаи заболеваний в университете КПИ.
Разделение Украины на зоны
С 3 августа начал действовать разделение на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. К той или иной зоны область относится, если:
- загруженность коек в больницах для больных коронавирусом составляет более 50%;
- среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней
- коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом составляет более 11%;
- показатель динамики роста случаев инфицирования больше, чем 10%.
Выступать против красной зоны начали в Луцке и Тернополе — здесь считают, что показатели заболеваемости коронавирус меньше и они не будут останавливать общественный транспорт и закрывать магазины и рынки.
Карантин в Украине
Заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69% — самый высокий показатель в Украине. В Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях и на Буковине — более 40%.
Пенсионеры с ОРДЛО, из-за карантина, не могут получать нормально украинскую пенсию, заявили в правозащитной организации Human Rights Watch.
Ночью 3 августа пассажиры поезда Киев-Трускавец, который следовал из Херсона, устроили бунт и потребовали, чтобы он остановился на железнодорожном вокзале в Тернополе.
Глава государства Владимир Зеленский требует в Минздрава объяснить условия нового адаптивного карантина, который заработал с понедельника.
Остановка продажи железнодорожных билетов
Укрзализныця остановила продажу билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь. Города попали в красную зону распространения Covid-19.
УЗ компенсирует пассажирам полную стоимость билетов.