Карантин 3 августа: что происходит в Украине

В Украине вступили новые правила карантина и разделение страны на четыре зоны. Через это разделение начали ”бунтовать” городские власти Луцка и Тернополя, которые попали в красную зону Минздрава.

3 августа коронавирус подтвердили в 990 человек. Всего зафиксировали 73 158 случаев Covid-19.

В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 217 человек. Заболел один военный.

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В то же время вырос показатель заболеваемости коронавирусом. Сейчас показатель составляет 82,8 человека на 100 тыс. населения.

Коронавирус в Киеве

В Киеве коронавирусом за минувшие сутки заболели еще 102 человека. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 3 августа составил 8 554.

Продолжают фиксировать случаи заболеваний в университете КПИ.

Разделение Украины на зоны

С 3 августа начал действовать разделение на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. К той или иной зоны область относится, если:

загруженность коек в больницах для больных коронавирусом составляет более 50%;

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней

коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования больше, чем 10%.

Выступать против красной зоны начали в Луцке и Тернополе — здесь считают, что показатели заболеваемости коронавирус меньше и они не будут останавливать общественный транспорт и закрывать магазины и рынки.

Карантин в Украине

Заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69% — самый высокий показатель в Украине. В Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях и на Буковине — более 40%.

Пенсионеры с ОРДЛО, из-за карантина, не могут получать нормально украинскую пенсию, заявили в правозащитной организации Human Rights Watch.

Ночью 3 августа пассажиры поезда Киев-Трускавец, который следовал из Херсона, устроили бунт и потребовали, чтобы он остановился на железнодорожном вокзале в Тернополе.

Глава государства Владимир Зеленский требует в Минздрава объяснить условия нового адаптивного карантина, который заработал с понедельника.

Остановка продажи железнодорожных билетов

Укрзализныця остановила продажу билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь. Города попали в красную зону распространения Covid-19.

УЗ компенсирует пассажирам полную стоимость билетов.