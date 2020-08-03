В Киеве коронавирусом за минувшие сутки заболели еще 102 человека. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 3 августа составляет 8 554.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 135 больных, за прошедшие сутки один человек. С начала эпидемии побороли заболевание и выздоровели 2 994 пациента.

По состоянию на 3 августа количество активных больных в столице составляет 5 425.

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В столице уже несколько дней подряд заболеваемость Covid-19 держится на высоком уровне. В частности, согласно статистике коронавируса в Киеве 2 августа, заболевание подтвердили еще у 110 человек.

Но за прошелшие сутки не зафиксировали ни одного летального случая от болезни. Зато 1 августа Covid-19 заболел 101 человек, а умерли двое больных.