Укрзализныця остановила продажу билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь, так как эти города попали в красную зону распространения Covid-19.

Нормы карантина предусматривают остановку общественного транспорта в случае попадания города в красную зону.

УЗ компенсирует пассажирам полную стоимость билетов.

Ограничения будут действовать для таких поездов:

№41/42 Днепр-Трускавец;

№98/97 Ковель-Киев;

№88/87 Ковель-Новоалексеевка;

№12/11 Одесса-Львов;

№81/82 Киев-Ужгород;

№49/50 Киев-Трускавец;

№136/135 Черновцы-Одесса;

№108/107 Одесса-Ужгород;

№110/109 Львов-Херсон;

№86/85 Львов-Новоалексеевка;

№715/716 Киев-Львов.

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Бунт в поезде Киев-Трускавец

Ночью 3 августа пассажиры поезда Киев-Трускавец, который следовал из Херсона, устроили бунт и потребовали, чтобы он остановился на железнодорожном вокзале в Тернополе.

О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, узнали от проводницы.

Всего в поезде находились 85 жителей Тернополя, среди них ехали родители с детьми, больными ДЦП. После того как они начали возмущаться, руководитель поезда таки остановился и высадил людей в городе.