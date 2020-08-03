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Факты / Украина / Общество

УЗ закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь

Укрзализныця остановила продажу билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь, так как эти города попали в красную зону распространения Covid-19.

Нормы карантина предусматривают остановку общественного транспорта в случае попадания города в красную зону.

УЗ компенсирует пассажирам полную стоимость билетов.

Ограничения будут действовать для таких поездов:

  • №41/42 Днепр-Трускавец;
  • №98/97 Ковель-Киев;
  • №88/87 Ковель-Новоалексеевка;
  • №12/11 Одесса-Львов;
  • №81/82 Киев-Ужгород;
  • №49/50 Киев-Трускавец;
  • №136/135 Черновцы-Одесса;
  • №108/107 Одесса-Ужгород;
  • №110/109 Львов-Херсон;
  • №86/85 Львов-Новоалексеевка;
  • №715/716 Киев-Львов.

Читайте: Разделение Украины на зоны карантина: что изменилось и почему не все города хотят усиливать ограничения

Бунт в поезде Киев-Трускавец

Ночью 3 августа пассажиры поезда Киев-Трускавец, который следовал из Херсона, устроили бунт и потребовали, чтобы он остановился на железнодорожном вокзале в Тернополе.

О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, узнали от проводницы.

Всего в поезде находились 85 жителей Тернополя, среди них ехали родители с детьми, больными ДЦП. После того как они начали возмущаться, руководитель поезда таки остановился и высадил людей в городе.

Источник: Укрзализныця

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