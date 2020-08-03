Укрзализныця остановила продажу билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь, так как эти города попали в красную зону распространения Covid-19.
Нормы карантина предусматривают остановку общественного транспорта в случае попадания города в красную зону.
УЗ компенсирует пассажирам полную стоимость билетов.
Ограничения будут действовать для таких поездов:
- №41/42 Днепр-Трускавец;
- №98/97 Ковель-Киев;
- №88/87 Ковель-Новоалексеевка;
- №12/11 Одесса-Львов;
- №81/82 Киев-Ужгород;
- №49/50 Киев-Трускавец;
- №136/135 Черновцы-Одесса;
- №108/107 Одесса-Ужгород;
- №110/109 Львов-Херсон;
- №86/85 Львов-Новоалексеевка;
- №715/716 Киев-Львов.
Читайте: Разделение Украины на зоны карантина: что изменилось и почему не все города хотят усиливать ограничения
Бунт в поезде Киев-Трускавец
Ночью 3 августа пассажиры поезда Киев-Трускавец, который следовал из Херсона, устроили бунт и потребовали, чтобы он остановился на железнодорожном вокзале в Тернополе.
О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, узнали от проводницы.
Всего в поезде находились 85 жителей Тернополя, среди них ехали родители с детьми, больными ДЦП. После того как они начали возмущаться, руководитель поезда таки остановился и высадил людей в городе.