Террориста Сухроба Каримова задержала Служба безопасности Украины в банке в прямом эфире. Спецоперацию по задержанию проводило подразделение СБУ Альфа.

— Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. Дальше суд и длительное тюремное заключение, — заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

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У него с собой была сумка и провод, который террорист привязал к ноге. Его сорвали, а мужчину задержали.

После чего в помещение зашли взрывотехники, а журналисты вышли.

— Сотрудники СБУ задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении Универсал банка в БЦ Леонардо. Операция проведена успешно. В настоящее время проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы, — заявили в СБУ.

Захват банка в БЦ Леонардо

В Киеве гражданин Узбекистана Каримов Сухроб захватил банк в БЦ Леонардо. Вместе с ним осталась руководитель отделения.

Сначала полицейские ввели операцию Гром, однако впоследствии на место происшествия приехали сотрудники СБУ, и дело перешло под их юрисдикцию, они ввели операцию Бумеранг.

После требований террориста, к нему пустили журналистов, с которыми он даже успел пообщаться перед задержанием.

Каримов уверял, что в его сумке взрывчатка, которая может сдетонировать даже после его смерти.