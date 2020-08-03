Жертва никогда не виновата: как бороться с общественным осуждением и последствиями насилия

Ситуация с избиением Анастасии Луговой в поезде Мариуполь-Киев вызвала шквал эмоций и постов в социальных сетях: одни поддерживали женщину, а другие — осуждали, мол почему не закрыла свое купе, может провоцировала его.

Факты ICTV вместе с психологами разбирались, почему общество полярно реагирует на случаи насилия в отношении женщин и как жертве пережить последствия издевательств.

Кандидат психологических наук и практикующий психолог Вера Романова считает, что нападающий Анастасии имеет психологические травмы и испытывает ненависть к женщинам, поэтому получил эрекцию от насилия.

— Закрытие психиатрических больниц привело к тому, что такие люди не лечатся в соответствующих заведениях, а живут среди нас и в любой момент могут обидеть, — отметила психолог.

В нашем обществе женщины не привыкли говорить о насилии, потому что боятся общественного осуждения, говорит Романова, однако не нужно молчать, потому что жертва никогда не может быть виноватой.

— Вся вина всегда ложится на плечи того, кто совершил насилие. И даже если общество осуждает женщину говоря, что она спровоцировала насильника откровенной одеждой — это не делает ее виноватой. Глубокое декольте, короткая юбка, эмоциональное состояние, бедность или богатство женщины никоим образом не позволяют кому-либо посягать на ее тело, — подчеркнула психолог.

В случае с Анастасией Луговой ее вообще обидел незнакомый мужчина, у которого просто возникла необходимость реализовать свое сексуальное желание — это недопустимо, добавила эксперт.

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Эксперт по отношениям и психотерапевт Роман Мельниченко объяснил, что происходит с жертвой после насилия и какие действия нужно предпринимать, чтобы избежать психологической травмы.

Специалист отметил, что после насилия есть эмоциональная и биологическая реакция и с ними обоими надо работать.

— Сейчас женщина находится в состоянии острого стресса, а из него нужно правильно выходить. В нашем мозге есть центры боли, которые одинаково реагируют, как на физическую так и на эмоциональную боль. То есть, когда человек переживает физическую боль, сломав руку — это одно, а когда скажем, он попал в аварию и именно там получил травму, то это совсем другое, поскольку здесь задействованы другие люди. Тогда мы чувствуем свою незащищенность, а это значительно сильнее влияет на нас и разрушает изнутри, — отметил Роман Мельниченко.

Психолог объясняет, что в этот период важна атмосфера, в которой находится человек, а также поддержка, в частности следует обратиться за квалифицированной помощью, чтобы проработать шоковое состояние — возможно даже медикаментозное лечение.

— Рядом должны быть близкие люди, чтобы потерпевшая на переживала это состояние наедине и общалась с кем-то. Жертва должна прожить эту боль до конца, чтобы центры боли расслабились. Люди не понимают, что это реальные биологические изменения в мозге и на гормональном уровне, а не что-то абстрактное, — рассказал псхотерапевт.

Последствия избиения

В своем крайнем посте в Instagram Анастасия Луговая показала, как сходят синяки на ее лице и сказала, что пока не осознает, что ситуация с нападением на нее могла закончиться совсем другим финалом.

View this post on Instagram A post shared by Анастасія Лугова (@nastyalugova) on Aug 2, 2020 at 10:30pm PDT

Как утолить тревогу активного типа

Когда у человека очень тревожное эмоциональное состояние, сердце колотится и он не может собраться с мыслями, тогда нужно применить практики для успокоения себя.

Это могут быть упражнения на дыхание — глубокий вдох и медленный выдох, теплая ванна с ароматическими свечами, спокойная музыка, йога или другие методы, которые позволят успокоить парасимпатическую нервную систему.

— В дальнейшем нужно обращаться к психологу, чтобы проработать травму, ибо без этого трудно избавиться от последствий насилия. Это потом может трансформироваться в различные страхи и панические атаки — словно перелом, который так и не зажил, — отметил психотерапевт Роман Мельниченко.

Стоит помнить, что эмоциональные травмы бессознательно управляют нами. Например, если в детстве мы коснулись горячего утюга, то потом у нас формируется рефлексивная память боли и с этим надо работать..

Нападение в поезде

Нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошло ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.

Ранее трижды судимый Рудзько вдерся к ней в купе в нижнем белье, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.

Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ее ребенка, после чего преступник отвел женщину в свое купе.

После этого ребенок стал звать мать, и Луговая попросила Рудзько, чтобы он выпустил ее успокоить мальчика. Тот выпустил жертву, но пригрозил расправой, если женщина не вернеться.

Пострадавшей пришли на помощь только в соседнем вагоне поезда