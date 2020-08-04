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Факты / Украина

1 061 за сутки: количество больных Covid-19 в Украине снова выросло

По состоянию на 4 августа коронавирусом заболел еще 1 061 человек, общее количество инфицированных составляет 74 219.

С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 764 больных, за прошедшие сутки — 26.

В целом выздоровели от заболевания 40 613 пациентов, 737 — за сутки.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской области (146), Харьковской (143), Ивано-Франковской (127) и Киеве (108).

Статистика коронавируса в регионах:

  • Винницкая область — 2 848 (+33);
  • Волынская область — 4 008 (+59);
  • Днепропетровская область — 1 459 (+21);
  • Донецкая область — 903 (+5);
  • Житомирская область — 1 967 (19);
  • Закарпатская область — 5 384 (+66);
  • Запорожская область — 851 (+5);
  • Ивано-Франковская область — 5 041 (+127);
  • Кировоградская область — 711 (0);
  • Киев — 8662 (+108);
  • Киевская область — 3 877 (+32);
  • Львовская область — 10 067 (+146);
  • Луганская область — 130 (+2);
  • Николаевская область — 648 (+6);
  • Одесская область — 3 545 (+63);
  • Полтавская область — 466 (+7);
  • Ровенская область — 6 355 (+85);
  • Сумская область — 569 (+19);
  • Тернопольская область — 3 121 (+8);
  • Харьковская область — 4 093 (+143);
  • Херсонская область — 230 (0);
  • Хмельницкая область — 1 209 (+11);
  • Черновицкая область — 6 229 (+86);
  • Черкасская область — 955 (+1);
  • Черниговская область — 909 (+9).

коронавірус в Україні 4 серпня (КАРТА)

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Всего с начала эпидемии проведено  1 081 146 тестирований методом ПЦР.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Киев — 22,21%;
  • Львов — 21,08%;
  • Ивано-Франковск — 20,29%;
  • Винница — 17,15%;
  • Ужгород — 16,0%.

Коронавирус в Украине 3 августа

Статистика коронавируса в Украине 3 августа свидетельствовала об уменьшении количества больных. За сутки заболели 990 человек, общее количество инфицированных составляло 73 158.

От осложнений Covid-19 умерли 1 722 больных, а вылечились 39 642.

Наибольшее количество новых случаев 3 августа было зарегистрировано во Львовской (138), Ивано-Франковской (119), Харьковской (88) и Черновицкой (82) областях, а также в Киеве (102).

Источник: СНБО

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