По состоянию на 4 августа коронавирусом заболел еще 1 061 человек, общее количество инфицированных составляет 74 219.

С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 764 больных, за прошедшие сутки — 26.

В целом выздоровели от заболевания 40 613 пациентов, 737 — за сутки.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской области (146), Харьковской (143), Ивано-Франковской (127) и Киеве (108).

Статистика коронавируса в регионах:

Винницкая область — 2 848 (+33);

Волынская область — 4 008 (+59);

Днепропетровская область — 1 459 (+21);

Донецкая область — 903 (+5);

Житомирская область — 1 967 (19);

Закарпатская область — 5 384 (+66);

Запорожская область — 851 (+5);

Ивано-Франковская область — 5 041 (+127);

Кировоградская область — 711 (0);

Киев — 8662 (+108);

Киевская область — 3 877 (+32);

Львовская область — 10 067 (+146);

Луганская область — 130 (+2);

Николаевская область — 648 (+6);

Одесская область — 3 545 (+63);

Полтавская область — 466 (+7);

Ровенская область — 6 355 (+85);

Сумская область — 569 (+19);

Тернопольская область — 3 121 (+8);

Харьковская область — 4 093 (+143);

Херсонская область — 230 (0);

Хмельницкая область — 1 209 (+11);

Черновицкая область — 6 229 (+86);

Черкасская область — 955 (+1);

Черниговская область — 909 (+9).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Всего с начала эпидемии проведено 1 081 146 тестирований методом ПЦР.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Киев — 22,21%;

Львов — 21,08%;

Ивано-Франковск — 20,29%;

Винница — 17,15%;

Ужгород — 16,0%.

Коронавирус в Украине 3 августа

Статистика коронавируса в Украине 3 августа свидетельствовала об уменьшении количества больных. За сутки заболели 990 человек, общее количество инфицированных составляло 73 158.

От осложнений Covid-19 умерли 1 722 больных, а вылечились 39 642.

Наибольшее количество новых случаев 3 августа было зарегистрировано во Львовской (138), Ивано-Франковской (119), Харьковской (88) и Черновицкой (82) областях, а также в Киеве (102).