По состоянию на 4 августа коронавирусом заболел еще 1 061 человек, общее количество инфицированных составляет 74 219.
С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 764 больных, за прошедшие сутки — 26.
В целом выздоровели от заболевания 40 613 пациентов, 737 — за сутки.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской области (146), Харьковской (143), Ивано-Франковской (127) и Киеве (108).
Статистика коронавируса в регионах:
- Винницкая область — 2 848 (+33);
- Волынская область — 4 008 (+59);
- Днепропетровская область — 1 459 (+21);
- Донецкая область — 903 (+5);
- Житомирская область — 1 967 (19);
- Закарпатская область — 5 384 (+66);
- Запорожская область — 851 (+5);
- Ивано-Франковская область — 5 041 (+127);
- Кировоградская область — 711 (0);
- Киев — 8662 (+108);
- Киевская область — 3 877 (+32);
- Львовская область — 10 067 (+146);
- Луганская область — 130 (+2);
- Николаевская область — 648 (+6);
- Одесская область — 3 545 (+63);
- Полтавская область — 466 (+7);
- Ровенская область — 6 355 (+85);
- Сумская область — 569 (+19);
- Тернопольская область — 3 121 (+8);
- Харьковская область — 4 093 (+143);
- Херсонская область — 230 (0);
- Хмельницкая область — 1 209 (+11);
- Черновицкая область — 6 229 (+86);
- Черкасская область — 955 (+1);
- Черниговская область — 909 (+9).
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Всего с начала эпидемии проведено 1 081 146 тестирований методом ПЦР.
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Киев — 22,21%;
- Львов — 21,08%;
- Ивано-Франковск — 20,29%;
- Винница — 17,15%;
- Ужгород — 16,0%.
Коронавирус в Украине 3 августа
Статистика коронавируса в Украине 3 августа свидетельствовала об уменьшении количества больных. За сутки заболели 990 человек, общее количество инфицированных составляло 73 158.
От осложнений Covid-19 умерли 1 722 больных, а вылечились 39 642.
Наибольшее количество новых случаев 3 августа было зарегистрировано во Львовской (138), Ивано-Франковской (119), Харьковской (88) и Черновицкой (82) областях, а также в Киеве (102).