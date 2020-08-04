Доллар подорожал в обменниках Киева — курс на 4 августа

На утро вторника, 4 августа, доллар в обменниках Киева подорожал на 10 копеек — до 27,90 грн/$1.

В то же время евро ослабло на 7 копеек. Курс гривны к евро на сегодня составляет 32,72 грн/€1.

Продать доллар в среднем можно по курсу 27,62 грн/$1, евро — 32,20 грн/€1.

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Курс НБУ на 4 августа

По курсу валют от НБУ на 4 августа евро потерял в цене 27 копеек по сравнению с предыдущим днем. Курс этой валюты установлен на уровне 32,51 грн/1€.

Курс доллара Национальный банк Украины повысил на 6 копеек 27,73 грн/1$.