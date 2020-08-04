Несмотря на то, что Львов попал в оранжевую карантинную зону, в городе отказались усиливать карантин.

Мэр города Андрей Садовый объяснил, что дополнительно адаптировать Львов к правилам оранжевой зоны необходимости нет, поскольку они и так действуют последние шесть месяцев.

Поэтому фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм, а мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил.

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Кроме того, отдельно проверят рынки, супермаркеты, ТРЦ, учреждения спорта и заведения общественного питания на соблюдение карантинных требований.

Ранее усиливать карантин отказались Луцк и Тернополь, которые попали в красную зону карантина.

Деление Украины на четыре карантинные зоны заработало с 1 августа. Каждая из них предполагает определенный список запретов.

В частности, в оранжевой, в которую попал Львов, запрещена работа средств размещения (хостелов, туристических баз), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры.

Источник: Львовский городской совет