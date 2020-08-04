PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

В Украине за минувшие сутки, 3 августа, коронавирусную болезнь подтвердили у 1 061 человека. Также известно, что 737 пациентов выздоровели, а 26 — умерли от осложнений.

С начала С конца
Прямая трансляция
11:31 - 04 августа

По состоянию на 10.00 4 августа в ВСУ острой респираторной болезни Covid-19 болеет 221 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:56 - 04 августа

Количество заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 превысило количество выздоровевших за минувшие сутки в 12 из 24 областей Украины и в Киеве, при этом в Харьковской области зафиксирован антирекорд: за сутки в регионе количество болеющих выросло на 108 человек.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:54 - 04 августа

Кабинет министров более не ограничивает экспорт средств индивидуальной защиты, сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:06 - 04 августа

+1 061 в сутки. В Украине в настоящее время выявлено 74 219 случаев заражения коронавирусом.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской (146), Харьковской (143), Ивано-Франковской (127) областях и в Киеве (108).

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
08:56 - 04 августа

В Киеве коронавирусом за минувшие сутки заболели еще 108 человек. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 4 августа составляет 8 662.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 138 больных, за прошедшие сутки три человека. С начала эпидемии побороли заболевание и выздоровели 3 044 пациента.

По состоянию на 4 августа количество активных больных в столице составляет 5 480.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
08:46 - 04 августа

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук отметил, что около двух недель назад они были счастливы, что ситуация с распространением коронавируса в области стабилизировалась.

— Мы даже уменьшили число коек, зарезервированных для больных с вирусом. И вот сегодня снова разворачиваем дополнительные места в трех больницах. Это лишь свидетельство того, что требованиями адаптивного карантина, который действует на Буковине, нельзя пренебрегать.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
08:45 - 04 августа

Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии в Сумах 3 августа закрыли на 14-дневный карантин. При обследовании медработников учреждения у четырех из них ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат.

Всех зараженных медиков направили на лечение, а 12 контактных — на самоизоляцию.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:21 - 03 августа

Показатели, по которым комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС определяет, в какой из эпидемических зон должен находится каждый район – это занятость коек, коэффициент выявления случаев и показатель динамики роста случаев.

Об этом сообщила Киевская школа экономики — автор эпидемиологической модели распространения Covid-19, по которой Минздрав прогнозирует развертывание эпидемии.

  • В районах красной зоны заполняемость коек пациентами с Covid-19 должна превышать 75%, а вклад района в показатели региона составлять до 50%.
  • Вклад районов оранжевой зоны в показатели региона составляет от 20% до 50%.
  • Желтый уровень устанавливается в районах, где заполнены 50-75% коек с пациентами с коронавирусом, а вклад района в показатели региона составляет от 5% до 20%.
  • К зеленой зоне относятся районы, в которых заполняемость коек пациентами с Covid-19 составляет менее 5%, а вклад района в показатели региона составляет до 50%.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
18:06 - 03 августа

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что показатель заболеваемости коронавирусом в Украине вырос до 82,8 на 100 тыс. населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской области и на Буковине — более 40%.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
15:30 - 03 августа

В Украине нужно создать условия для ученых, чтобы в будущем они имели возможность создавать лекарства и вакцины.

Для этого должны быть решены вопросы с финансированием и оборудованием для украинских лабораторий, заявил президент Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...212>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка