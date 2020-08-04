Самолет Владимира Путина прилетел в оккупированный Крым — СМИ

Самолет из авиапарка президента России Владимира Путина прилетел во временно оккупированый Крым. Согласно данным сервиса FlightRadar, ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 вылетел из Москвы и приземлился в Симферополе.
Это произошло около двух часов назад.
Известно, что до 2003 года самолет использовали как основной президентский, а сейчас он является резервным.
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Несколькими днями ранее в аннексированный Крым прибыл также нардеп от Оппозиционной платформы — За жизнь Виктор Медведчук.
Пресс-секретарь нардепа подтвердил, что он находится в отпуске и отдыхает с семьей на полуострове.
Однако стоит отметить, что Владимир Путин прибыл в Крым уже не впервые в этом году. Президент РФ приезжал сюда в июле.
Очередной незаконный визит российского главы государства на оккупированный полуостров осудило Министерство иностранных дел Украины.
Источник: Bihus.Info
Фото: Bihus.Info