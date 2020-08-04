В Черновицкой области за минувшие сутки подтверждено 86 случаев коронавируса.
Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук отметил, что около двух недель назад они были счастливы, что ситуация с распространением коронавируса в области стабилизировалась.
— Мы даже уменьшили число коек, зарезервированных для больных с вирусом. И вот сегодня снова разворачиваем дополнительные места в трех больницах. Это лишь свидетельство того, что требованиями адаптивного карантина, который действует на Буковине, нельзя пренебрегать.
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Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 6 229 человек, уже выздоровели 4 805 пациентов.
Адаптивный карантин по-новому
В Украине с 3 августа начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
С понедельника самый опасный, красный уровень, установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.
Источник: Сергей Осачук