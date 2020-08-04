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Факты / Украина

Первый премьер-министр Украины Фокин согласился присоединиться к ТКГ

Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин присоединился к Трехсторонней контактной группы.

— Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами о нашем с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди обидно высказываются, смеются относительно нашего возраста и т.д., — отметил Фокин.

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По его словам, приглашение в ТКГ он получил от главы Офиса президента Андрея Ермака.

Витольд Фокин — первый премьер-министр независимой Украины. Сначала он был главой правительства Совета министров УССР с 1990 года, а в 1991-м стал премьер-министром и проработал им до 1992 года.

Фокин в ТКГ

28 июля второй президент Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ в Минске. 30 июля стало известно, что президент Владимир Зеленский назначил на его место первого президента Леонида Кравчука.

31 июля Леонид Кравчук предложил сделать участником ТКГ Витольда Фокина — первого премьер-министра Украины.

Источник: Гордон

Фото: УНИАН

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