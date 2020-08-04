Карантин в Украине продолжается, однако кроме безопасности людей власти пытаются обеспечить и экономическую стабильность.

Из-за финансового кризиса ни одной стране мира не удалось избежать значительного падения, а теперь необходимо думать о том, как поднимать ее.

Сейчас заявляют, что Украина начала восстанавливать экономические показатели. Но действительно ли уже можно говорить о выходе из кризиса?

Факты ICTV рассказывают, как восстанавливается экономика в Украине и мире.

Оптимистичные заявления

В опубликованном заявлении НБУ по результатам встречи комитета по монетарной политике говорится, что экономика Украины начала свое постепенное восстановление, о чем свидетельствуют высокочастотные индикаторы.

— Деловые ожидания в торговле и промышленности практически достигли докарантинного уровня. В июне продолжилось постепенное восстановление розничной торговли, замедлилось снижение потребительского импорта, — говорится в сообщении Нацбанка.

Однако это не означает, что экономику страны ждет стремительное восстановление. Один из членов комитета по монетарной политики НБУ считает, что угрозы финансовой стабильности до сих пор есть.

В частности ее видят в снижении ключевой ставки, что может негативно повлиять на ряд вещей.

— Это может ограничить эффективность монетарной трансмиссии или даже развернуть динамику процентных ставок в противоположную сторону. Снижение прибыли банков также приведет к снижению их капитализации по сравнению с потенциальным уровнем. Это будет создавать угрозы финансовой стабильности (особенно на фоне постепенного роста доли неработающих кредитов), а также ухудшит перспективы наращивания кредитования, необходимого для поддержания экономического восстановления, — сообщают в НБУ.

Даже несмотря на определенный оптимизм в Нацбанке не исключают возникновения проблем во время восстановления экономики.

Одновременно с заявлениями о восстановлении экономики Украины можно увидеть, что Индекс производства базовых отраслей продолжает снижаться. В июне этот показатель составил 9,6% г/г.

Однако падение производства наблюдалось еще в конце 2019 года и, конечно, карантин только усилил негативную тенденцию.

Сейчас же в отдельных отраслях наблюдается улучшение экономической активности, на что повлияло смягчение карантинных мер в стране. В частности можно увидеть, что замедлилось падение промышленности и растет оптовая и розничная торговля.

Но даже в ситуации, когда наблюдалось незначительное снижение индекса производства базовых отраслей ВВП Украины рос. Падение из-за мирового финансового кризиса уже отразилось на жизни нашего государства, но нужно думать о том, как обеспечить стабильное восстановление экономики.

Начинается ли восстановление экономики?

Несмотря на сдержанно оптимистичные заявления НБУ во втором квартале 2020 года, на который пришелся наибольший удар из-за карантина, ВВП Украины сократился примерно на 10%.

По прогнозам МВФ, общее падение экономики государства в этом году должно составить около 7,7%. В то же время после стремительного падения нам говорят о “свете в конце тоннеля”.

Действительно восточные страны, которые первыми пострадали от пандемии Covid-19, возвращаются к привычному ритму жизни и даже несмотря на угрозу второй волны инфекции могут выйти на положительные показатели.

Так ВВП Китая прогнозируют рост на 1,2%, Индии — 1,9%, а Вьетнам может показать увеличение на 2,7% (по прогнозам МВФ).

В комментарии Фактам ICTV экономист Борис Кушнирук заявлял, что восстановление мировой экономики начнется только в 2021 году.

— Я склонен к тому, что любые возможности для восстановления мировой экономики возникнут не раньше 2021-2022 года. И это восстановление будет достаточно слабым и неизбежно перейдет в новую волну кризиса, ведь коронавирус выступает лишь катализатором определенных процессов, которые накапливались многие годы. Это связано с изменением технологического уклада и фактически изменением всех технологических цепей в мире, — рассказывает экономист.

И Украина вряд ли станет исключением, особенно учитывая структуру нашей экономики.

Сейчас положительные прогнозы базируются на том, что восстановлению нашей экономики присвоили так называемую V-образную модель (стремительное падение и рост). И в ней не учитывают много неизвестных.

В комментарии Фактам ICTV экономист Алексей Кущ сказал, что сейчас надежды на экономический рост должны быть сдержанными, особенно после 2021 года.

-Раньше после кризисов мировые монетарные центры доставали нового “кролика” из цилиндра в виде либо новой программы экономического расширения, либо снижения процентных ставок и всегда это давало эффект. А сейчас кролики закончились, — объясняет Кущ.

Действительно, экономический рост многим странам прогнозируют на 2021 год, однако это станет лишь восстановлением того утраченного потенциала, который государства имели до пандемии.

Мы еще не знаем, что готовят для нас последующие годы пандемии коронавируса и даже 2020 год. Недавно главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявлял о том, что вторая волна коронавируса ожидается в октябре и может длиться около полугода.

-В то время, как в мире говорят о колоссальных вызовах для экономики, наши чиновники и министры, которые управляют примитивной сырьевой экономикой, которая зависит от внешних рынков, почему-то преисполнены оптимизма, — говорит Кущ.

То есть наши ожидания нужно сопоставлять с другими странами мира, а сейчас даже самые позитивные прогнозы довольно осторожные.

Ситуация в мире

В мире до сих пор идет разговор о том, по какому сценарию пойдет восстановление экономики стран. Будет ли это стремительное восстановление после значительного падения, или это будет длительный период стагнации, будут ли “вспышки” падения и роста сказать трудно.

Страны готовят различные сценарии в зависимости от развития ситуации. По словам Куща, некоторые даже привязывают экономическую ситуацию к эпидемической.

-Сейчас во многих странах экономические модели разрабатываются на базе эпидемиологических моделей, поскольку есть четкая корреляция: если экономику ставят на паузу, то нужно понимать ее длительность и глубину.

А у нас эпидемиологическая модель строится отдельно, экономическая – таким образом, будто пандемии не существует, — рассказывает он.

Экономист Нуриэль Рубини, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года считает, что нынешний коллапс будет гораздо хуже, чем предполагают.

Кроме того, он может стать гораздо хуже Великой депрессии. Некоторые рынки даже не начали восстановление, а уровень безработицы до сих пор растет.

— В настоящее время все мировые экономисты говорят, что это будет крупнейшее испытание для мировой экономики со времен Великой депрессии. Судя по безработице, по темпам падения, она перекроет ее масштабы. Нуриэль Рубини говорит о трех факторах, которые будут сдерживать восстановление мировой экономики. Это риск второй и третьей волн коронавируса, недостаточность и анемичность применяемых ныне методов монетарного стимулирования, — говорит Кущ.

Конечно, руководство государств делает все возможное, чтобы уменьшить последствия кризиса. Например, Европейская комиссия представила план по восстановлению экономики, который включает в себя ее стимулирование с помощью €750 млрд.

Да и это может не сработать, если придется полностью пересматривать ее. А это значительное испытание не только для руководителей страны, но и для ее жителей.

В общем, Украине не нужно питать надежды на светлое экономическое будущее, которое притаилось за углом. Скорее всего, ВВП нашего государства не будет расти быстрее мировой экономики.

Но и здесь важно помнить, что экономика Украины очень слаба и сильно зависит от внешних рынков. То есть если на них не будет активности, то и мы не сможем быстро расти.

Даже в случае роста в 2021 году нам удастся восстановить только половину утраченного потенциала. Далее трудно сказать, сможет ли наша экономика выйти на прогнозируемый уровень.

-Украинская экономика будет восстанавливаться на низкой базе сравнения, так как это всегда было при любом кризисе. У нас есть определенный потенциал экономики, который проседает в зависимости от мировых сырьевых цен. У нас очень слабый внутренний рынок, сектор услуг. Поэтому если ситуация с коронавирусом не будет драматичной, то в 2021 году мы покажем рост около 4%. Но если мы упадем на 6-8%, получается, что мы отыграем где-то половину потерь. Я не вижу фундаментальных предпосылок роста, поскольку нынешняя модель экономики может расти лишь на очень высоких ценах на сырье, которых в ближайшее время не предвидится, — высказывает мнение экономист.

Несмотря на оптимистичные заявления властей следует готовиться к затяжному кризису, из которой неизвестно сколько будет выходить не только Украина, но и весь мир.

Конечно, нельзя преуменьшать достижения, которые мы, возможно, будем наблюдать в течение следующих лет, однако “играть карты” сейчас нужно с расчетом на то, что ситуация будет только ухудшаться.

Владислав Бомбела