Карантин в Украине — главные новости 4 августа

Несмотря на то, что в Украине ежедневно регистрируют более тысячи случаев коронавируса, ряд регионов отказываются ужесточать карантин, а в Сумах в вовсе пришлось закрыть роддом из-за вспышки.

Факты ICTV собрали актуальные новости о карантине в Украине.

Читайте: Деление Украины на четыре карантинные зоны: как это работает и что ограничили

В Черновицкой области разворачивают дополнительные места в больницах для больных коронавирусом из-за увеличения количества инфицированных.

По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука, две недели назад в области ситуация с Covid-19 стабилизировалась, однако сейчас есть необходимость развернуть дополнительные места в трех больницах.

В Сумах Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии закрыли на 14-дневный карантин из-за вспышки Covid-19 среди медработников.

У четверых работников учреждения обнаружили коронавирус. Медиков отправили на лечение, а 12 контактных – на самоизоляцию.

18 контактных пациентов роддома пребывают под наблюдением.

Медики заразились от пациентки, у которой обнаружили Covid-19.

Учреждение пока не принимает беременных и рожениц.

Львов попал в оранжевую карантинную зону, однако глава города Андрей Садовый заявил, что усиливать карантин не намерен.

По его словам, дополнительно вводить во Львове правила оранжевой зоны нет необходимости, так как город последние шесть месяцев живет по ним.

Также он добавил, что фитнес-центры и хостелы будут работать с соблюдением всех карантинных норм.

В Минздраве заявили, что вторая волна коронавируса в Украине ожидается в октябре 2020 года.

— Мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель, — отметил Ляшко.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавирус в Украине, по состоянию на 4 августа зафиксировано 1 061 случай инфицирования.

Общее количество больных составляет 74 219.

С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 764 больных, за прошедшие сутки — 26.

В целом выздоровели от заболевания 40 613 пациентов, 737 — за сутки.