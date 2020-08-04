За прошедшие сутки, 3 августа, на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны наемников Российской Федерации. Боевики систематически продолжают нарушать перемирие.

Утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки.

Украинские военные не реагируют на провокации со стороны противника.

— Девятый день подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет, — отмечают в штабе.

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Перемирие на Донбассе

22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о полном прекращении огня на Донбассе.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого обсудил будущий режим тишины.

Боевики нарушили договоренности в первый же день. Они совершили три обстрела ВСУ.