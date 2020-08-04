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Факты / Украина / Общество

В Киеве стабильно высокий прирост заражений Covid-19

В Киеве коронавирусом за минувшие сутки заболели еще 108 человек. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 4 августа составляет 8 662.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 138 больных, за прошедшие сутки три человека. С начала эпидемии побороли заболевание и выздоровели 3 044 пациента.

По состоянию на 4 августа количество активных больных в столице составляет 5 480.

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В столице уже несколько дней подряд заболеваемость Covid-19 держится на высоком уровне. В частности, согласно  статистике коронавируса в Киеве 3 августа, заболевание подтвердили еще у 110 человек.

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