В Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне пандемии в Украине. Вероятно ее следует ожидать в октябре.

Заместитель министр здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге заявил, что тенденция распространения коронавирусной болезни в мире не является положительной и сегодня в Европе начинается вторая волна.

Начинается рост случаев коронавирусной болезни в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании.

— Мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель, — отметил Ляшко.

В ближайшее время областным администрациям поручат увеличить коечный фонд в больницах.

— Мы должны подвести кислород к кроватям в отведенном постельном фонде, мы должны обеспечить вирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Мы должны подготовиться, пока у нас есть время, — подчеркнул санврач.

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Главный санитарный врач призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать коинфекций и одновременного переноса гриппа и коронавирусной болезни.

— Сейчас система здравоохранения с больницами первой и второй волны справляются с нагрузкой, но мы прогнозируем увеличение количества случаев инфицирования. Поэтому призываем соблюдать противоэпидемические меры, вакцинироваться от инфекционных болезней и выполнять все ограничения, — отметил Ляшко.

Адаптивний карантин

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа. Но уже с 1 числа все области разделили на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Это сделали для того, чтобы в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять карантин.

Новые правила Кабинет министров выписал в постановлении №641 от 22 июля 2020 Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением Covid-19.