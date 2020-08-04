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Факты / Мир

Взрыв в порту Бейрута: появилась реакция президента Зеленского

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования ливанскому народу в связи с трагедией в Бейруте.

В порту столицы Ливана произошел взрыв, от которого пострадало более 3 тыс. человек.

ЧитайтеВ порту ливанской столицы Бейрута прогремел взрыв

— Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большое количество жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым, — заявил Зеленский.

Взрыв в гаване Бейрута

В порту города Бейрут прогремел взрыв, уничтоживший припортовый район, пострадали несколько человек.

По состоянию на 22.45 известно о 40 погибших и более 3 тыс. раненых.

Сначала появилась информация о взрыве в порту корабля, который вез пиротехнику. Но власти Ливана опровергли это заявление и заявили, что взорвался склад химикатов.

Источник: Владимир Зеленский

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