Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования ливанскому народу в связи с трагедией в Бейруте.

В порту столицы Ливана произошел взрыв, от которого пострадало более 3 тыс. человек.

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— Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большое количество жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым, — заявил Зеленский.

Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2020

Взрыв в гаване Бейрута

В порту города Бейрут прогремел взрыв, уничтоживший припортовый район, пострадали несколько человек.

По состоянию на 22.45 известно о 40 погибших и более 3 тыс. раненых.

Сначала появилась информация о взрыве в порту корабля, который вез пиротехнику. Но власти Ливана опровергли это заявление и заявили, что взорвался склад химикатов.

Источник: Владимир Зеленский