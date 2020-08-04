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Факты / Украина

Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента — пошаговая инструкция

В рамках вступительной кампании 2020, необходимо подать заявление в ВУЗ, а для этого нужно зарегистрировать электронный кабинет абитуриента.

Прием заявлений начнется с 13 августа и продлится до 22 августа. Те, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО, смогут подать документы до 16 августа.

Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента — пошаговая инструкция от Фактов ICTV.

Шаг 1.

Первое, что нужно, это зайти на сайт по этой ссылке. Там вам откроется вот такое окно. Есть два варианта, выбираем нужный:

  • Поступление с сертификатом ВНО — предусмотрено для абитуриентов, которые регистрируются с документами о ПЗСО и сертификатом ВНО;
  • Поступление с сертификатом ЕВИ/ЕФВВ — предусмотрено для абитуриентов, которые регистрируются с дипломом бакалавра, специалиста, магистра.

вступ 2020

Регистрация электронного кабинета абитуриента — пошаговая инструкция

Шаг 2.

В специальной форме указать следующие данные:

  • действующий адрес электронной почты абитуриента;
  • номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;
  • серия и номер аттестата о полном среднем образовании;
  • средний балл приложения к аттестату по 12-ти бальной шкале.

После регистрации на указанный почтовый ящик придет письмо со ссылкой для активации. Для входа в личный кабинет абитуриента используйте свои логин и пароль. В случае, если не получается войти в свой кабинет, а загружается главная страница, очистите историю и кэш браузера.

ЧитайтеКакие документы нужны для поступление в вуз

Шаг 3.

После успешного входа в электронный кабинет поступающий сможет ознакомиться с конкурсными предложениями от ВУЗов, а также добавить свои личные данные:

  • номер телефона;
  • цветное фото 3х4;
  • сканкопию приложения к аттестату;
  • документы, предоставляющие льготы.

Регистрация электронного кабинета абитуриента — пошаговая инструкция

Из-за коронавируса и карантина вступительную кампанию 2020 в Украине перенесли на август. По информации МОН, приказ подписали 4 мая 2020 года.

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