Регистрация электронного кабинета абитуриента — пошаговая инструкция

В рамках вступительной кампании 2020, необходимо подать заявление в ВУЗ, а для этого нужно зарегистрировать электронный кабинет абитуриента.
Прием заявлений начнется с 13 августа и продлится до 22 августа. Те, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО, смогут подать документы до 16 августа.
Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента — пошаговая инструкция от Фактов ICTV.
Шаг 1.
Первое, что нужно, это зайти на сайт по этой ссылке. Там вам откроется вот такое окно. Есть два варианта, выбираем нужный:
- Поступление с сертификатом ВНО — предусмотрено для абитуриентов, которые регистрируются с документами о ПЗСО и сертификатом ВНО;
- Поступление с сертификатом ЕВИ/ЕФВВ — предусмотрено для абитуриентов, которые регистрируются с дипломом бакалавра, специалиста, магистра.
Шаг 2.
В специальной форме указать следующие данные:
- действующий адрес электронной почты абитуриента;
- номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;
- серия и номер аттестата о полном среднем образовании;
- средний балл приложения к аттестату по 12-ти бальной шкале.
После регистрации на указанный почтовый ящик придет письмо со ссылкой для активации. Для входа в личный кабинет абитуриента используйте свои логин и пароль. В случае, если не получается войти в свой кабинет, а загружается главная страница, очистите историю и кэш браузера.
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Шаг 3.
После успешного входа в электронный кабинет поступающий сможет ознакомиться с конкурсными предложениями от ВУЗов, а также добавить свои личные данные:
- номер телефона;
- цветное фото 3х4;
- сканкопию приложения к аттестату;
- документы, предоставляющие льготы.
Из-за коронавируса и карантина вступительную кампанию 2020 в Украине перенесли на август. По информации МОН, приказ подписали 4 мая 2020 года.