С 1 сентября 2020 года родителям вместо натуральной помощи Пакет малыша начнут выдавать карточки на 5 тыс. грн, заявила в эфире UA: Українське радіо министр социальной политики Марина Лазебная.

— За август нам нужно заключить соглашения с торговыми сетями и магазинами, которые присоединятся к пилотному проекту, и мы будем предоставлять карточки, по которым родители будут покупать детские товары в этих сетях, — рассказала она.

В то же время Лабезная признала, что не все поддержали идею о денежной компенсации бэби-бокса, однако как мама — за карточку с деньгами, потому что хочет сама решать, что нужно ее ребенку.

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Деньги вместо Пакета малыша

Правительство 29 июля приняло постановление о выдаче родителям 5 тыс. грн вместо одноразовой натуральной помощи Пакет малыша.

Получить компенсацию можно в течение года после рождения ребенка и потратить исключительно на него.

В тоже время Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал правительство Украины сохранить программу поддержки семей с детьми вместо монетизации помощи.

Эксперты ЮНИСЕФ провели опрос и выяснили, что большинство родителей поддерживают эту инициативу. В частности, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей, еще 49% получателям Пакета малыша удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца.

Проект Пакет малыша запущен в сентябре 2018 года.