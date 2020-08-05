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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

В Украине за минувшие сутки коронавирусное заболевания подтвердили у 1 271 человека.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській (156), Харківській (146), Івано-Франківській (127) областях та у Києві (150). У Кіровоградській області не виявили жодного нового хворого.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской (156), Харьковской (146), Ивано-Франковской (127) областях и в Киеве (150). В Кировоградской области не обнаружили ни одного нового больного.

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11:09 - 05 августа

Киевский областной лабораторный центр подтвердил наличие коронавируса у двоих заместителей председателя Киевской областной государственной администрации.

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09:15 - 05 августа

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09:11 - 05 августа

В Украине с начала эпидемии коронавирус выявили в 75 490 человек, из них 41 527 пациентов выздоровели, а 1 788 — умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 33 089 человек.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской (156), Харьковской (146), Ивано-Франковской (127) областях и в Киеве (150).

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15:02 - 04 августа

Ночные клубы и рестораны в Одессе будут работать всю ночь.

4 августа Одесская область попала в “зеленую зону” карантина, что снимает ограничения в количестве рабочих часов развлекательных заведений.

Кроме этого, разрешается прием детей в детские лагеря, 50-процентная наполненность кинотеатров и перевозки пассажиров только на сидячих местах.

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11:40 - 04 августа
В Волынской области усилили карантин

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила усилить карантин на территории области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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11:35 - 04 августа

В Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне пандемии в Украине. Вероятно ее следует ожидать в октябре.

Заместитель министр здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге заявил, что тенденция распространения коронавирусной болезни в мире не является положительной и сегодня в Европе начинается вторая волна.

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11:31 - 04 августа

По состоянию на 10.00 4 августа в ВСУ острой респираторной болезни Covid-19 болеет 221 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

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09:56 - 04 августа

Количество заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 превысило количество выздоровевших за минувшие сутки в 12 из 24 областей Украины и в Киеве, при этом в Харьковской области зафиксирован антирекорд: за сутки в регионе количество болеющих выросло на 108 человек.

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09:54 - 04 августа

Кабинет министров более не ограничивает экспорт средств индивидуальной защиты, сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

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09:06 - 04 августа

+1 061 в сутки. В Украине в настоящее время выявлено 74 219 случаев заражения коронавирусом.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской (146), Харьковской (143), Ивано-Франковской (127) областях и в Киеве (108).

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