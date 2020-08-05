С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

В Украине за минувшие сутки коронавирусное заболевания подтвердили у 1 271 человека.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській (156), Харківській (146), Івано-Франківській (127) областях та у Києві (150). У Кіровоградській області не виявили жодного нового хворого.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской (156), Харьковской (146), Ивано-Франковской (127) областях и в Киеве (150). В Кировоградской области не обнаружили ни одного нового больного.