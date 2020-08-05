Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киев 5 августа зафиксировали 8 812 случая коронавируса. За сутки заболело 150 киевлян.

Заболели:

  • 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет;
  • 61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет;
  • 5 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 699;
  • Дарницкий — 1 422;
  • Деснянский — 1 087;
  • Днепровский — 1 021;
  • Оболонский — 765;
  • Печерский — 840;
  • Подольский — 545;
  • Святошинский — 730;
  • Соломенский — 956;
  • Шевченковский — 747.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 5 августа

В Украине 5 августа зафиксировали 1 271 случай коронавирусной инфекции, всего 75 490.

Умерло за сутки 24 человека, всего 1 788. Выздоровело 40 613 человек, за сутки 914.

Продолжают лечиться 33 089 человек. Среди больных 52 ребенка и 53 медика. Госпитализированы 293 человека.

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