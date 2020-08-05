Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киев 5 августа зафиксировали 8 812 случая коронавируса. За сутки заболело 150 киевлян.
Заболели:
- 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет;
- 61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет;
- 5 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 699;
- Дарницкий — 1 422;
- Деснянский — 1 087;
- Днепровский — 1 021;
- Оболонский — 765;
- Печерский — 840;
- Подольский — 545;
- Святошинский — 730;
- Соломенский — 956;
- Шевченковский — 747.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 5 августа
В Украине 5 августа зафиксировали 1 271 случай коронавирусной инфекции, всего 75 490.
Умерло за сутки 24 человека, всего 1 788. Выздоровело 40 613 человек, за сутки 914.
Продолжают лечиться 33 089 человек. Среди больных 52 ребенка и 53 медика. Госпитализированы 293 человека.