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Факты / Украина / Общество

На 11 пляжах Киева запретили купаться из-за кишечной палочки (СПИСОК)

На 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку, поэтому до улучшения показателей качества воды пользоваться ими можно только как зонами отдыха.

В частности, не рекомендует купаться на таких пляжах:

  • Венеция;
  • Веселка;
  • Детский;
  • Золотой;
  • Молодежный;
  • Предмостная Слободка;
  • Радуга;
  • Тельбин;
  • Центральный;
  • Черторый;
  • Вербный.

Кроме того, мелкие водоросли зафиксировали на пляже Галерный, что в Голосеевском районе.

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Если же купаться все же очень хочется, то на выходные можно устроить себе поездку в Одессу и насладиться теплой морской водичкой.

Но не стоит забывать о правилах пребывания на пляже в условиях распространения коронавируса, главное из которых — держать социальную дистанцию ​​в 1,5 м.

А где можно купаться в Одессе и Одесской области в 2020 году — смотрите в нашем материале.

Источник: Госпродпотребслужба

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