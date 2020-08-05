На 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку, поэтому до улучшения показателей качества воды пользоваться ими можно только как зонами отдыха.
В частности, не рекомендует купаться на таких пляжах:
- Венеция;
- Веселка;
- Детский;
- Золотой;
- Молодежный;
- Предмостная Слободка;
- Радуга;
- Тельбин;
- Центральный;
- Черторый;
- Вербный.
Кроме того, мелкие водоросли зафиксировали на пляже Галерный, что в Голосеевском районе.
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Если же купаться все же очень хочется, то на выходные можно устроить себе поездку в Одессу и насладиться теплой морской водичкой.
Но не стоит забывать о правилах пребывания на пляже в условиях распространения коронавируса, главное из которых — держать социальную дистанцию в 1,5 м.
А где можно купаться в Одессе и Одесской области в 2020 году — смотрите в нашем материале.
Источник: Госпродпотребслужба