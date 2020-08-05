На 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку, поэтому до улучшения показателей качества воды пользоваться ими можно только как зонами отдыха.

В частности, не рекомендует купаться на таких пляжах:

Венеция;

Веселка;

Детский;

Золотой;

Молодежный;

Предмостная Слободка;

Радуга;

Тельбин;

Центральный;

Черторый;

Вербный.

Кроме того, мелкие водоросли зафиксировали на пляже Галерный, что в Голосеевском районе.

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Если же купаться все же очень хочется, то на выходные можно устроить себе поездку в Одессу и насладиться теплой морской водичкой.

Но не стоит забывать о правилах пребывания на пляже в условиях распространения коронавируса, главное из которых — держать социальную дистанцию ​​в 1,5 м.

А где можно купаться в Одессе и Одесской области в 2020 году — смотрите в нашем материале.

Источник: Госпродпотребслужба