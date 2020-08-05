НИБУЛОН в очередной раз предостерегает сельхозтоваропроизводителей и другие компании не сотрудничать с предприятиями-двойниками.

Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие НИБУЛОН (код ЕГРПОУ 14291113, юридический адрес: Каботажный спуск, 1, г. Николаев, 54002) официально сообщает, что не имеет никакого отношения и никаких юридических, финансовых, имущественных, договорных и других обязательств по:

ТОВ НИБУЛОН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40191252 );

); ТОВ НИБУЛОН ПРАЙМ (код ЄДРПОУ 39429375 );

); ТОВ НИБУЛОН АГРО (код ЄДРПОУ 40188412 );

); ТОВ ІНВЕСТ БУД НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39977365 );

); ТОВ АГРОФОНД-НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39977255 );

); ТОВ НІБУЛОН ЕКСПРЕС (код ЄДРПОУ 39972037 );

); ТОВ ЗЕРНО ТРЕЙД НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39970401 );

); ТОВ НІБУЛОН АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 39960440 );

); ТОВ НІБУЛОН РІ (код ЄДРПОУ 39977098 );

); ТОВ АВТО ТРАНС НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39977166 );

); ТОВ НІБУЛОН ЛОГІСТІК (код ЄДРПОУ 39970218 );

); ТОВ НІБУЛОН БЕЗПЕКА (код ЄДРПОУ 39971929 );

); ТОВ АГРО ГРУП НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39960503 );

); ТОВ НІБУЛОН ЛТД (код ЄДРПОУ 39955818 );

); ТОВ НІБУЛОН ФІНАНС (код ЄДРПОУ 39955430 );

); ТОВ АГРО НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39720912 );

); ТОВ НІБУЛОН АГРОТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40663895 );

); ТОВ НІБУЛОН+ (код ЄДРПОУ 40001151 );

); ТОВ НІБУЛОН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40979093 );

); ТОВ НІБУЛОН АГРО ОПТ (код ЄДРПОУ 42011072 );

); NIBULON-AGRO LTD (Company number 12101521).

Должностные лица вышеупомянутых предприятий также никоим образом не связаны с ООО СП НИБУЛОН. Использование коммерческого (фирменного) наименования нашего предприятия в наименовании этих компаний не согласовывалось с ООО СП НИБУЛОН. Учитывая это, любые претензии к ООО СП НИБУЛОН относительно хозяйственной деятельности указанных предприятий приниматься и рассматриваться не будут.

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Кроме того, в начале июля в Facebook появилась страничка Nibulon Finance, которая предлагает переход на сайт для оформления микрозаймов. Ни указанная страница, ни указанный на ней сайт, ни информация о предложениях любых товаров или услуг, содержащаяся на них, никакого отношения к ООО СП НИБУЛОН так же не имеют.

Обозначения (слова) НИБУЛОН, NIBULON, НИБУЛОН являются объектами права интеллектуальной собственности, личные неимущественные и имущественные права интеллектуальной собственности, которые принадлежат ООО СП НИБУЛОН. В частности, эти обозначения (слова) является коммерческим (фирменным) наименованием нашей компании, начиная с 1991 года (НИБУЛОН — на государственном языке, NIBULON — за использованием латиницы, НИБУЛОН — в переводе на русский язык соответственно). Также эти обозначения (слова) являются зарегистрированными знаками для товаров и услуг, права интеллектуальной собственности на которые удостоверяются свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг №74128, 74129, 74130 от 15.03.2007. Приведенная информация сохраняется в режиме свободного доступа в соответствующих государственных реестрах.

Поскольку ООО СП НИБУЛОН не предоставляло разрешения любым другим лицам на использование своих коммерческого (фирменного) наименования, зарегистрированных знаков для товаров и услуг и сходных с ними обозначений, использование этих объектов права интеллектуальной собственности и сходных с ними обозначений без такого разрешения со стороны ООО СП НИБУЛОН является неправомерным, — говорится в сообщении.

ООО СП НИБУЛОН обращается к Государственной фискальной службе Украины, Антимонопольному комитету Украины, Министерству внутренних дел Украины, Офису Генерального прокурора Украины с просьбой обратить внимание на деятельность этих компаний.

К сожалению, это не первый случай использования авторитета и репутации известной компании. Будьте бдительны и внимательно проверяйте партнеров, с которыми планируете начать сотрудничество. Чтобы вас не ввели в заблуждение, сначала позвоните в офис нашей компании и уточните, что это именно НИБУЛОН. Обращаемся ко всем с просьбой сообщать о случаях использования имени компании в корыстных целях, — отмечают в компании.

Недавно Факты ICTV сообщали, что НИБУЛОН построит патрульные пограничные катера для Украины в рамках украинско-французского контракта.