НИБУЛОН в очередной раз предостерегает сельхозтоваропроизводителей и другие компании не сотрудничать с предприятиями-двойниками.
Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие НИБУЛОН (код ЕГРПОУ 14291113, юридический адрес: Каботажный спуск, 1, г. Николаев, 54002) официально сообщает, что не имеет никакого отношения и никаких юридических, финансовых, имущественных, договорных и других обязательств по:
- ТОВ НИБУЛОН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40191252);
- ТОВ НИБУЛОН ПРАЙМ (код ЄДРПОУ 39429375);
- ТОВ НИБУЛОН АГРО (код ЄДРПОУ 40188412);
- ТОВ ІНВЕСТ БУД НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39977365);
- ТОВ АГРОФОНД-НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39977255);
- ТОВ НІБУЛОН ЕКСПРЕС (код ЄДРПОУ 39972037);
- ТОВ ЗЕРНО ТРЕЙД НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39970401);
- ТОВ НІБУЛОН АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 39960440);
- ТОВ НІБУЛОН РІ (код ЄДРПОУ 39977098);
- ТОВ АВТО ТРАНС НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39977166);
- ТОВ НІБУЛОН ЛОГІСТІК (код ЄДРПОУ 39970218);
- ТОВ НІБУЛОН БЕЗПЕКА (код ЄДРПОУ 39971929);
- ТОВ АГРО ГРУП НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39960503);
- ТОВ НІБУЛОН ЛТД (код ЄДРПОУ 39955818);
- ТОВ НІБУЛОН ФІНАНС (код ЄДРПОУ 39955430);
- ТОВ АГРО НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39720912);
- ТОВ НІБУЛОН АГРОТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40663895);
- ТОВ НІБУЛОН+ (код ЄДРПОУ 40001151);
- ТОВ НІБУЛОН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40979093);
- ТОВ НІБУЛОН АГРО ОПТ (код ЄДРПОУ 42011072);
- NIBULON-AGRO LTD (Company number 12101521).
Должностные лица вышеупомянутых предприятий также никоим образом не связаны с ООО СП НИБУЛОН. Использование коммерческого (фирменного) наименования нашего предприятия в наименовании этих компаний не согласовывалось с ООО СП НИБУЛОН. Учитывая это, любые претензии к ООО СП НИБУЛОН относительно хозяйственной деятельности указанных предприятий приниматься и рассматриваться не будут.
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Кроме того, в начале июля в Facebook появилась страничка Nibulon Finance, которая предлагает переход на сайт для оформления микрозаймов. Ни указанная страница, ни указанный на ней сайт, ни информация о предложениях любых товаров или услуг, содержащаяся на них, никакого отношения к ООО СП НИБУЛОН так же не имеют.
Обозначения (слова) НИБУЛОН, NIBULON, НИБУЛОН являются объектами права интеллектуальной собственности, личные неимущественные и имущественные права интеллектуальной собственности, которые принадлежат ООО СП НИБУЛОН. В частности, эти обозначения (слова) является коммерческим (фирменным) наименованием нашей компании, начиная с 1991 года (НИБУЛОН — на государственном языке, NIBULON — за использованием латиницы, НИБУЛОН — в переводе на русский язык соответственно). Также эти обозначения (слова) являются зарегистрированными знаками для товаров и услуг, права интеллектуальной собственности на которые удостоверяются свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг №74128, 74129, 74130 от 15.03.2007. Приведенная информация сохраняется в режиме свободного доступа в соответствующих государственных реестрах.
Поскольку ООО СП НИБУЛОН не предоставляло разрешения любым другим лицам на использование своих коммерческого (фирменного) наименования, зарегистрированных знаков для товаров и услуг и сходных с ними обозначений, использование этих объектов права интеллектуальной собственности и сходных с ними обозначений без такого разрешения со стороны ООО СП НИБУЛОН является неправомерным, — говорится в сообщении.
ООО СП НИБУЛОН обращается к Государственной фискальной службе Украины, Антимонопольному комитету Украины, Министерству внутренних дел Украины, Офису Генерального прокурора Украины с просьбой обратить внимание на деятельность этих компаний.
К сожалению, это не первый случай использования авторитета и репутации известной компании. Будьте бдительны и внимательно проверяйте партнеров, с которыми планируете начать сотрудничество. Чтобы вас не ввели в заблуждение, сначала позвоните в офис нашей компании и уточните, что это именно НИБУЛОН. Обращаемся ко всем с просьбой сообщать о случаях использования имени компании в корыстных целях, — отмечают в компании.
Недавно Факты ICTV сообщали, что НИБУЛОН построит патрульные пограничные катера для Украины в рамках украинско-французского контракта.