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Факты / Украина

Падение нет: в Украине более 75 тыс. больных коронавирусом

В Украине 5 августа зафиксировали 1271 случаев коронавирусной инфекции. Всего болеет 75 490 украинцев.

Умерло за сутки 24 человека, всего 1 788. Выздоровело 40 613 человек, за сутки 914.

Среди регионов больше всего коронавирусной инфекции во Львовской области — 158 случаев, Киеве — 150 и Харьковской области — 146 случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Киев — 22,21%;
  • Львов — 21,08%;
  • Ивано-Франковск — 20,29%;
  • Винница — 17,15%;
  • Ужгород — 16,0%.

Коронавирус в Украине 4 августа

Вчера на коронавирус заболело более тысячи человек, общее количество больных Covid-19 4 августа составляет 74 219.

От осложнений умерло за сутки — 26 человек, выздоровели 737 пациентов.

Появился новый антилидер по количеству новых больных — Харьковская область. Здесь зафиксировали 143 новых случая Covid-19. Больше только во Львовской области (146).

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