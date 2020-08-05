Первый звонок 2020 в Украине может пройти для украинских школьников в новом формате.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

По ее словам, в МОН посоветовали руководству учебных заведений отмечать начало учебного года в помещении школьной аудитории.

Читайте: Минздрав рассматривает смешанный формат обучения в школах — Степанов

В министерстве советуют отказаться от массовых мероприятий.

— Но формат встреч и проведения 1 сентября вы можете определить в каждом заведении индивидуально. Это может быть празднование в пределах класса, поскольку это все же меньше людей и это наша школьная семья, — сказала она.

Мандзий призвала не подвергать друг друга опасности и придумать креативный формат для празднования с ограниченным количеством людей.

Она отметила, что такие мероприятия должны проходить на улице.

Учеба 1 сентября 2020

23 июля Любомира Мандзий рассказала, что Министерство образования и науки определило, как будут учиться дети с 1 сентября.

По ее словам, ученики смогут пойти в школу, если регион, где они проживают, не попал в красную зону по новым правилам адаптивного карантина.

Уровень эпидемиологической ситуации будет устанавливаться только на определенный промежуток времени.