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Факты / Украина / Общество

В Киеве рекордно высокий прирост заражений Covid-19

В Киеве коронавирусом за минувшие сутки заболели еще 150 человек. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 5 августа составило 8 812.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 139 больных, за минувшие сутки одна жертва. С начала эпидемии преодолели заболевание и выздоровели 3 044 инфицированных.

По состоянию на 5 августа количество активных больных в столице составляет 5 629 пациентов.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Коронавирус в Киеве: статистика заболевания на 5 августа

В столице уже несколько дней подряд заболеваемость Covid-19 держится на высоком уровне. В частности, согласно статистике коронавируса в Киеве 4 августа, заболевание подтвердили еще у 108 человек.

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