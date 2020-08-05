В Украине повысят стипендии детям-сиротам и детям без родительской опеки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Документ предусматривает увеличение размера стипендии и ежегодного пособия на покупку учебной литературы для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Теперь дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа и учащиеся, студенты, которые во время учебы в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, получат право на соцстипендию, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования.

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Их размер составляет не менее 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а после достижения ими 18 лет – 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В действие закон вводится с 1 января 2021 года.

Повышение стипендий в 2020 году

Анна Новосад считает, что социальные стипендии нужно верифицировать, а из-за существенного увеличения стипендий нужно постепенно уменьшать процент, тех, кто потенциально может ее получать.

По ее словам, стипендии в 2020 году повышатся не будут.