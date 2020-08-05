В Министерстве образования Украины предоставили перечень рекомендаций, как начнется обучение 1 сентября 2020 с учетом карантина.

Главными правилами остаются соблюдение социального дистанцирования и использование защитных средств.

Факты ICTV рассказывают, будут как работать школы с 1 сентября.

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Рекомендации Минздрава и ВОЗ, которые утвердили в Минобразования, в первую очередь касаются учителей и руководства школ, а также городских и сельских советов.

Чтобы подготовиться к началу учебного года, школам понадобится:

Создать условия для дистанцирования. Речь идет об увеличении расстояния между партами в классах, использовании разметки в коридорах, установлении удобного расписания уроков для учеников разного возраста. Если на улице теплая и солнечная погода, уроки по некоторым дисциплинам рекомендуется проводить на свежем воздухе. Также надо открыть несколько входов в здание школы. Позаботиться об учебном процессе. В случае, если нужно собрать большое количество детей, лучше использовать большие помещения. Чтобы ученики не образовывали толп на переменах, также следует закрепить классы в отдельных кабинетах. Организовать безопасное питание. Школы должны позаботиться о достаточном количестве одноразовой посуды: также детям разрешается использовать личную посуду, ланч-боксы и прочее. Дезинфекция. Учебное заведение должно быть обеспечено антисептическими средствами и медицинскими масками, по возможности — бактерицидными лампами. Отдельно стоит организовать кабинет, где будут находиться ученики с выявленными респираторными симптомами, а также назначить ответственного за эпидемиологической ситуации в школе человека. Вспомнить и усвоить “карантинные” знания. Учителя должны будут выяснить, как хорошо ученики ориентируются в уже изученном материале и (при необходимости) повторно его изучить. Позаботиться о безопасности учеников. На период пандемии некоторым детям разрешено продолжить учиться дистанционно — речь идет о детях с легочными заболеваниями, сахарным диабетом, астмой и нарушениями в работе иммунной системы.

Кроме этого, начиная с 1 сентября, школы самостоятельно смогут устанавливать сроки семестров и каникул, отталкиваясь от эпидемиологической ситуации.

Рекомендации должны быть учтены на педагогических советах, ответственных за учебный процесс во время карантина.

Адаптивный карантин в Украине

Кабмин согласовал продолжение общенационального карантина до 31 августа.

Все регионы разделены на четыре уровня эпидемической опасности — зеленый, желтый, оранжевый или красный.

Если устанавливается красный уровень, учебный процесс в школах прекращается, а ученики продолжают обучение дистанционно.