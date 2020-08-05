Осенью смертность от Covid-19 возрастет: бывший санврач дал неутешительный прогноз

Из-за жесткого карантина в Украине большинство людей не получили иммунитета к коронавирусу, поэтому осенью смертность в результате осложнений может стремительно возрасти.

Такие прогнозы высказал бывший санитарный врач Украины Святослав Протас.

Он отметил, что вместе с приходом осени учащаются случаи ОРВИ и кишечных инфекций, а также авитаминоз.

— В осенне-зимний период в Украине может быть микс инфекций и их наслоение, в том числе и кишечных. Риск попасть в реанимацию или умереть намного выше, чем летом. Осенью резко увеличивается циркуляция кишечных вирусов, а коронавирус также передается фекально-оральным путем. Поэтому осенью и зимой уровень тяжелых форм и смертей от коронавируса может быть в разы больше, — уточнил Протас.

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Также он напомнил, что замедление темпов распространения инфекции напрямую зависит от того, насколько быстро украинцы получат коллективный иммунитет.

— Иммунитет — длительный период, это здоровое питание, здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек, и как раз лето — это время, когда надо приобретать такую ​​защиту на осень. Переболеть коронавирусом должны от трети до двух третей населения, чтобы получить коллективный иммунитет.

Святослав Протас отметил, что летом украинцы болеют коронавирусом без критических проявлений симптомов, однако осенью, вместе с погодой, изменится и эпидемиологическая ситуация в Украине.