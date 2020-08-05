На 5 августа НБУ установил курс 27,82 грн/1$ — по сравнению с предыдущим днем стоимость выросла на девять копеек.

Значительно вырос евро. Согласно курсу на 5 августа, он зафиксировался на 32,72 грн/1€. Это на 21 копейку больше, чем 4 августа.

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Курс валют в Украине от НБУ на 05.08:

$1 — 27,82 грн;

€1 — 32,72 грн;

1 польский злотый — 7,42 грн;

10 российских рублей — 3,76 грн.

Курс гривны осенью 2020

По мнению экспертов, курс гривны осенью 2020 года может упасть и доллар подскочит до 30 грн. В частности, это связывают с кадровыми изменениями в НБУ.

В комитете Верховной Рады прогнозируют будущее проседание гривни на 10%.