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Факты / Украина

Евро резко подорожал: курс валют на 5 августа

На 5 августа НБУ установил курс 27,82 грн/1$ — по сравнению с предыдущим днем стоимость выросла на девять копеек.

Значительно вырос евро. Согласно курсу на 5 августа, он зафиксировался на 32,72 грн/1€. Это на 21 копейку больше, чем 4 августа.

ЧитайтеКризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом

Курс валют в Украине от НБУ на 05.08:

  • $1 — 27,82 грн;
  • €1 — 32,72 грн;
  • 1 польский злотый — 7,42 грн;
  • 10 российских рублей — 3,76 грн.

Курс гривны осенью 2020

По мнению экспертов, курс гривны осенью 2020 года может упасть и доллар подскочит до 30 грн. В частности, это связывают с кадровыми изменениями в НБУ.

В комитете Верховной Рады прогнозируют будущее проседание гривни на 10%.

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