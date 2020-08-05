Заробитчане перевели в Украину в первом полугодии 2020 года более $5 млн — НБУ

За январь-июнь 2020 года заробитчане перевели в Украину через официальные и неформальные каналы $5 365 млн в эквиваленте. Из Украины за границу за этот же период перевели $246 млн в эквиваленте.

Более одну пятую часть от всех поступлений составляют переводы из США — $1 187 млн. Это на 8% больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Средняя сумма одного перевода в Украину тоже выросла на 5,4% — с $355 до $374.

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Кроме того, на 29,1% выросла и средняя сумма одного перевода из Украины. Теперь она составляет $462 против $358 в первом полугодии прошлого года.

Больше всего средств за январь-июнь в Украину поступило из США, Италии, Израиля, РФ, Германии. Из Украины чаще всего переводы отправляли в Россию, Грузию, Азербайджан, Турцию, Польшу.

Несмотря на такие цифры, из-за коронавируса переводы заробитчан в Украину сократились на $2 млрд. За 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.