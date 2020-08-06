В Киеве компания Bolt официально запускает прокат электросамокатов.
В тестовом режиме услуга работала в Киеве в UNIT.City с прошлого года.
Полноценный запуск состоится там же 7 августа.
Изначально сообщалось, что полноценный запуск услуги должен был состояться весной 2020 года, однако карантин, скорее всего, внес свои коррективы в планы компании.
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Арендовать самокат можно будет при помощи того же приложения, которое используется для заказа такси Bolt (Android и iOS).
Как будет работать услуга:
- Найти самокат с помощью карты в приложении Bolt.
- Разблокировать, отсканировав через приложение QR-код.
- После окончания поездки указать о ее завершение в приложении.
- После этого с карты спишется сумма за использование.
Однако пользоваться услугой смогут только пользователи старше 18 лет.
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