В Киеве компания Bolt официально запускает прокат электросамокатов.

В тестовом режиме услуга работала в Киеве в UNIT.City с прошлого года.

Полноценный запуск состоится там же 7 августа.

Изначально сообщалось, что полноценный запуск услуги должен был состояться весной 2020 года, однако карантин, скорее всего, внес свои коррективы в планы компании.

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Арендовать самокат можно будет при помощи того же приложения, которое используется для заказа такси Bolt (Android и iOS).

Как будет работать услуга:

Найти самокат с помощью карты в приложении Bolt.

Разблокировать, отсканировав через приложение QR-код.

После окончания поездки указать о ее завершение в приложении.

После этого с карты спишется сумма за использование.

Однако пользоваться услугой смогут только пользователи старше 18 лет.

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