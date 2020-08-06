После взрыва в Бейруте за финансовой помощью обратились 30 украинцев. У четырех украинских семей повреждено жилье.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— В посольство обратились три украинские семьи, которые сообщили о значительном повреждении их домов в результате взрыва. Одна украинка сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях.

Министр заверил, что всем окажут необходимую поддержку. МИД уже работает над решением этого вопроса.

Читайте: Взрыв склада в Бейруте. Как такое могло произойти в столице крупного государства и какие последствия

Дмитрий Кулеба также добавил, что информации о погибших или серьезно пострадавших украинцах пока нет. Украинская сторона проинформировала Ливан, что готова предоставить гуманитарную помощь.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. В результате этого погибли более сотни человек, раненых — около 5 тыс.

Сейчас основной версией остается взрыв 2 750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), который конфисковали еще в 2014 году.

Ряд сотрудников порта Бейрута поместили под домашний арест в ожидании расследования. Правительство Ливана уже выделило $66 млн на ликвидацию последствий взрыва.