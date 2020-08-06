Будут ли закрывать снова церкви на карантин — ответ Минздрава

Закрывать церкви из-за всплеска коронавируса в Украине не будут.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге во Львове.

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Министр ответил на вопросы журналистов, что одним из факторов резкого роста количества больных является богослужение. Об этом Степанов заявлял в конце июля.

— Я думаю, что священникам нужно просто взять и подумать о здоровье своих прихожан. Если есть такая проблематика, просто исправить ее. Какое закрытие церквей? Уже начали придумывать не из того, что я говорил, а самостоятельно, — отметил глава Минздрава.

Усиление карантина

Местные власти могут только усиливать карантин. Ослаблять его могут только после разрешения Кабинета министров.

Минздрав поделил Украину на четыре зоны по количеству больных коронавирусом. В красной зоне находятся два областных центра и два района.

В то же время местные власти считают, что мотивы, по которым их отнесли к красной зоне, непонятны.