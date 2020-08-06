Карантин в Украине: почему красные зоны не вводят ограничения

В Украине начала действовать новая система адаптивного карантина, согласно которой страну поделили на четыре карантинные зоны. Каждой из них соответствуют свои ограничения, которые должны ввести местные власти.

Но не все решили позаботиться о безопасности граждан и отказались вводить необходимые меры. Речь идет о Тернополе и Луцке, местные власти которых выступили против красного уровня карантина.

Чиновники обосновывают свое несогласие ссылаясь на различные факторы, в частности непонятные критерии для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Однако это может быть не единственной причиной для “неповиновения”.

Факты ICTV рассказывают, почему красные зоны не хотят соблюдать правила и замешана ли в этом политика.

Почему местная власть не соблюдает правила

Вскоре после объявления раздела Украины на зоны карантина власти Луцка и Тернополя выступили против того, что города попали в красную зону. Уже 31 июля городской глава Тернополя Сергей Надал выразил свое недовольство из-за предоставление городу статуса опасной зоны.

Особое внимание он обратил на то, что Киев, в котором фиксировали антирекорды, и Львов, в котором якобы ситуация гораздо хуже, не попали в красную зону.

— Да, Тернополь не в конце списка, но точно не в числе первых городов. Что это может для нас означать? Они хотят снова остановить транспорт? Закрыть торгово-развлекательные центры? Закрыть заведения общественного питания? В Киеве люди дальше продолжат жить обычной жизнью, пользоваться транспортом, ходить на работу, а жителей Тернополя правительство хочет снова закрыть дома?, — написал Надал.

3 августа Горсовет Тернополя проголосовал против отнесения города к красной зоне карантина и продолжает бороться за то, чтобы не выполнять соответствующие карантинные ограничения.

В тот же день к руководству страны обратились и депутаты Городского совета Луцка, которые выступали против введения жестких ограничений.

— Анализируя данные о заболеваемости острой респираторной болезни Covid-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, четко прослеживается то, что в соседних областных центрах общее количество больных за весь период, а также количество новых случаев заболевания за последнюю неделю является большей, чем в Луцке. Но несмотря на худшую ситуацию с коронавирусом, в города с красным уровнем эпидемической опасности попал именно Луцк, — говорится в обращении луцкого Горсовета.

Советник мэра Луцка Игорь Полищук также выразил недовольство тем, что решение о введении противоэпидемических мер принимали не местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления по представлению главного санитарного врача. Он считает такие действия незаконными.

Чиновники з Києва продовжують спроби взяти наше місто в карантинну блокаду. В п‘ятницю Державною комісією ТЕБ та НС без… Опубликовано Ihor Polishchuk Воскресенье, 2 августа 2020 г.

Несмотря на попытки городов выйти из красной зоны, Укрзализныця начала выполнять наставления региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и приостановила продажу билетов в Луцк и Тернополь.

На недовольство отреагировал министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, в решениях куда и какую область относить нет политического подтекста. Руководствуются только реальными уровнями опасности, которые власть доказывает и показывает.

Политическое противостояние

Сейчас в Украине, и во многих других странах мира, где вводили карантин, сложилась сложная ситуация из-за балансировки эпидемиологических и экономических, социальных, политических интересов. Ведь страны уже не могут жертвовать привычным ритмом жизни как несколько месяцев назад.

Как бы парадоксально это не звучало, но это — нормальная ситуация. Власти страны пытаются отстаивать противоэпидемические меры, ведь должны защищать каждого гражданина, а местные власти отражают интересы бизнеса и определенным образом защищают свои политические амбиции.

Понятно, что маленькие и средние бизнесы просто не переживут усиления карантинных ограничений на длительное время, поэтому местные власти и пытаются их защитить.

В комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович заявил, что хотя возникновение этой ситуации и было частично вызвано приближением местных выборов, она зародилась гораздо раньше.

— Я считаю, что первенство в политической мотивации всех этих дел за центральной властью. Она, по разным, в том числе политическим подходам еще несколько месяцев назад перевела дискуссию о коронавирусе в значительной степени в политическую плоскость. Сейчас она пожинает те плоды, которые были заложены несколько месяцев назад. Сегодня мы уже видим заявления различных политических сил о том, что они поддерживают действия Тернополя и Луцка, — говорит Рейтерович.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко также высказывает мнение, что без политических игр перед выборами не обошлось.

— Мэрам и депутатам горсоветов в конце октября идти на выборы, и они не хотят выглядеть плохими начальниками, которые вводят карантинные ограничения. Но если власть не будет выполнять общегосударственные законы и правила, тогда у нас очень быстро не будет единой страны.

И, пожалуй, волынским и тернопольским патриотам Украины об этом стоит помнить. Защищая местные интересы они могут разрушить свою страну, — пишет Фесенко.

И эти интересы им, частично, необходимо защищать. В течение жесткого карантина владельцы маленьких бизнесов говорили о том, что в таких условиях они находятся на пределе.

Многим приходилось сокращать персонал, чтобы удержаться на плаву. Однако сейчас и этого варианта не осталось.

И если не удастся договориться с центральной властью, то местное самоуправление может пойти на искусственное занижение статистики, чтобы не попасть в красную зону.

Кроме того, большие опасения существуют из-за запланированного открытия школ в сентябре. Исследователи из Калифорнийского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины считают, что это неизбежно приведет к увеличению случаев заболевания.

И в худшем случае вторая волна заболевания в Великобритании будет больше первой примерно в 2,3 раза. И в Украине может наблюдаться подобная ситуация.

Боясь попасть в красную зону города просто будут скрывать реальное положение дел, а это никому не поможет.

Услышать и поговорить

Пересмотр карантинных зон должен происходить по пятницам и в красную зону могут попасть новые регионы. И учитывая то, как сейчас себя ведет власть Луцка и Тернополя, другие города также могут отказаться от соблюдения ограничений.

Конечно, на такую ​​ситуацию нельзя закрывать глаза, ведь украинцы и так слабо соблюдают минимальные рекомендации. А если и местная власть покажет, что распоряжениями касательно эпидемиологических ограничений можно пренебречь, то это станет неправильным сигналом для людей.

Возможно, для решения конфликта просто не нужно сообщать о красных зоны в последний момент. А раньше коммуницировать с местными властями, подробно все объяснять, находить компромисс.

— На мой взгляд есть смысл в проведении совещания правительства, руководителей Минздрава, губернаторов, мэров областных центров для выработки общего алгоритма действий. Решение правительственной комиссии по зональным карантинным ограничениям можно рассматривать как рекомендации. Но тогда местные власти должны взять на себя полную ответственность за эпидемиологическое состояние в своих городах и регионах, — высказывает мнение Фесенко.

Рейтерович также склонен к тому, чтобы с местными властями шли на контакт. Возможно, даже решать схему внедрения ограничений еще до того, как будут окончательно объявлены все зоны.

— Достаточно, чтобы представители центральной власти, которые занимаются вопросами карантина, встречались с представителями тех городов, где нужно вводить соответствующие карантинные ограничения. Чтобы очень кратко собирали информацию из первых уст. Нужна просто прямая коммуникация. Говорить, что согласно нашим критериям, вы попадаете в красную зону, возможно у вас есть другая информация. Приходить к общему согласию. Кстати, это европейский опыт. Или местная власть обращалась или центральная, говорили, что мы имеем определенную проблему и нужно понять, как ее решать. Каждый высказывал свою позицию, приходили к определенному консенсусу и вводили соответствующие ограничения, — рассказывает он.

Это поможет найти ту золотую середину между контролем за эпидемиологической ситуацией и интересами отдельных регионов страны. И если все будет хорошо, то они могут выйти из красной зоны уже через неделю.

Однако если ситуацию не проконтролировать сейчас, то в ближайшем будущем центральная власть может столкнуться с большими проблемами.

Есть мнение, что конфликт вокруг красных зон может сыграть на руку силам, которые стремятся расколоть Украину.

Хотя эти силы есть, они вряд ли смогут активизироваться в такой степени, чтобы создать настоящие проблемы. А вот центральная власть может подорвать свой авторитет, если не обращать внимание на “бунт” в красных зонах.

— Эта ситуация не приведет к определенному сепаратизму или федерализации, которыми часто пугают. Города же нарушают исключительно хозяйственные вопросы, связанные с карантином. Это приведет к дальнейшей дискредитации авторитета центральной власти и к очень небрежному отношению к карантиным ограничениям, которые есть в Украине. Центральная власть сейчас может очень легко исправить эту ситуацию, просто не нужно заводить конфликт дальше. Нужно спокойно сесть за стол переговоров и решить проблему, — говорит Рейтерович.

Конечно, без политики в таких ситуациях не обходится, но на первый план руководство государства должно выносить безопасность людей. Поэтому лучше искать компромиссы, а не игнорировать проблемы.

И делать это нужно в ближайшее время, ведь другие регионы, которые окажутся в красных зонах, могут последовать примеру Луцка и Тернополя. А это точно не улучшит эпидемиологическую ситуацию в стране.

Владислав Бомбела